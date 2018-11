A lelkiség mellett szakmákat ad az újhelyi iskola

Egymilliárd forintból teljes körű felújításon esett át a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.

Teljessé vált

Komporday Levente az intézmény igazgatója elmondta, a beruházásra fordított összeg kisebb részben európai uniós, többségében pedig hazai forrásból származik. Hozzátette: korábban az épület tulajdonosa, vagyis a város önkormányzata – ugyancsak pályázati pénzből – hajtott végre külső felújításokat, most azonban teljesen új villamos és fűtéshálózattal rendelkezik az épület, teljessé vált a külső homlokzatok hőszigetelése és nyílászárócseréje. Az épületek jelentős részében kicserélték a padlóburkolatot, valamint a tetőszerkezetek is megújultak. Új kerítést és térburkolati elemeket helyeztek el az udvaron. Az iskola nyolc épületrészében egy kápolnát, a képzéshez szükséges tanműhelyeket és cukrászüzemet, valamint újabb kiszolgálóhelyiségeket, szaktantermeket és vizesblokkokat alakítottak ki.

Az épületegyüttest Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes adta át. Mint elmondta, az egyház jól teszi, amikor lelkiség mellett – azzal szorosan összekapcsolódva – egyebek mellett a felújított sátoraljaújhelyi intézmény segítségével jövedelmet biztosító szakmákat ad a Sátoraljaújhely térségében élő embereknek is. Hozzáfűzte, minden magyar állampolgárnak a javára válik az a többlet gazdagság, amelyet az egyházi intézmények hozzátesznek a hazai oktatási élethez, hiszen például a sátoraljaújhelyi iskola is minden oda járó diák és szüleik gazdagodását szolgálja felekezeti hovatartozás nélkül.

Dr. Hörcsik Richárd ország­gyűlési képviselő, valamint Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármestere azt hangsúlyozták, milyen komoly szerepet is játszik az oktatási intézmény a térség gazdasági életében. Arról is szóltak, hogy most különösen fontos a sok és jó szakember képzése.

Dankó Dénes Sátoraljaújhely alpolgármestere kérdésünkre elmondta: a város korábban 77,5 millió forintot költött az épület energetikai fejlesztésére. Hamarosan pedig a konyha felújítása kezdődik meg, amire 80 millió forintot szánnak, szintén pályázati forrásból. Az épület szentelésének szertartását Orosz Atanáz megyéspüspök végezte el.

ÉM-BSZA

