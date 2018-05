A lejtmenetben ,,helyére került” a DVTK

Az NB I 30. fordulójában, szombaton Debreceni VSC – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeztek a hajdúsági megyeszékhelyen. Ott, ahol a két csapat élvonalbeli, egymás elleni csatáiban nem sok sikerélménye volt eddig a DVTK-nak. Ugyanis a mostani összecsapás előtti időkben, a szombatig lejátszott 26 mérkőzésen csupán egyetlen egyszer, 2008. november 8-án sikerült nyerniük, 2-1-re. Egy olyan meccsen, amely előtt a listavezető DVSC a kiesés elkerülésére hajtó Diósgyőrt látta vendégül, és hiába vezetett a félidőben a hazai csapat, végül kikapott, de ettől függetlenül maradt az élen (az akkori, pénztelen magyar focivilágban, nagy meglepetés volt a DVTK sikere, a fogadóirodák is magas odds-ot fizettek annak, aki vendégsikerre fogadott).

Kifogták…

A történelmen kívül az sem szólt a Diósgyőr mellett, hogy legutóbb több mint két hónapja, március 3-án nyertek bajnokit, és hogy a játékvezető-küldésben azt a személyt fogták ki, aki a Puskás elleni Magyar Kupa negyeddöntő visszavágón indiszponált első félidei működésével a lejtmenet elindulásában segítette a DVTK-t. Farkas Á. a mostani bajnokin is igazolta, hogy nem tartozik a legjobb játékvezetők közé, az első három sárga lapja ezt igazolja. Viszont a piros, amit az elején kiosztott, az megadható volt. És ennél az esetnél nem a kontakt volt a kérdés, hanem az, hogy miként került a védők mögé 17 másodperc (!) után Sós úgy, hogy a Diósgyőr végezte el a kezdőrúgást. Erre a meccs után Herczeg András adta meg a választ nyilatkozatával. A bajnoki dobogó harmadik fokáért harcoló Debreceni VSC ellen a DVTK összeállítása tartogatott meglepetéseket, kisebbeket, nagyobbakat. Előbbibe tartozik, hogy Bacsa, Lipták és Vela sem lett kezdő, illetve hogy hasfalsérvvel küszködő kapus Antal B. – aki az ­­­elmúlt hetekben injekciózásra járt edzések helyett, hogy a bajnokikon a gólvonalra tudjon állni – ezúttal már nem tudta vállalni a játékot. Rados csapatba kerülése ezek után nem volt meglepő (a kapus legutóbb 2017. szeptember 23-án védett bajnokin), az viszont igen, hogy Varga József személyében újoncot avatott a diósgyőriek szakvezetője. Nincs szégyenkeznivalója annak, aki esetleg nem hallott az ifjúról, hiszen az NB III-as tartalékcsapatban is csak egy bajnokit játszott eddig, az 1999-es születésű középpályás egy hete debütált felnőtt NB-s játékosként. Az élvonalban nem vallott szégyent, nem lógott ki, nem volt sem jobb, sem rosszabb, mint akiket eddig 20 év alatti játékosként pályára küldtek Diósgyőrben. De arra kíváncsiak voltunk, hogy miként és hogyan fedezte fel őt a DVTK spanyol edzője, aki a meccs utáni sajtótájékoztatón azt mondta, hogy kétszer látta őt játszani, egyszer az U19-es együttesben, legutóbb pedig az NB III-as tartalékcsapatban. Varga József felfedezése azért érdekes, mert Fernando ­Miguel Fernández Escribano jelenlegi egyik segítője, Sütő Szilárd korábban az NB III-as együttes szakvezetője volt, és nála nem rúgott labdába a 19 éves játékos. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a DVTK szakvezetője úgy dolgozik, hogy nem nagyon kéri ki közvetlen környezete véleményét. Nem is lenne ezzel baj, ha az eredmények őt igazolnák, de erről eddig szó sincs, hiszen a mostani meccsen zsinórban harmadszor kapott ki vele a Diósgyőr.

Mi lett volna, ha…

Azt sosem tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha nem kell emberhátrányban játszani végig a DVSC elleni mérkőzésen – hiszen még arra sem volt elég idő, hogy a vendégcsapat felállását kisilabizáljuk (a kiállítás után a hátsó alakzatba Kocsis lépett vissza a középpályáról) –, de ahogy már arra utaltunk, Herczeg András nyilatkozata több, mint érdekes, ahogy az is, hogy az első percben sem volt meg a kellő koncentráció a vendégjátékosokban, és az első gól előtt sem, a pontrúgásnál. Ez utóbbi előtt és után Rados mutatott be bravúrt, és Ugrainak voltak ígéretes próbálkozásai. A 23. percben Ioannidis lövése után védett bravúrral Nagy S., majd öt minutával később Ugrai bombájánál a kapufa segítette ki a kapust. A szegény embert még az ág is húzza momentum után Varga K. lövésénél megint Rados volt a hárító, aztán egy lesnek tűnő helyzetből megszerezte a második találatát a hazai együttes, a félidő hajrájában.

A második játékrész elején a DVSC játékában benne volt a gól, Sós ziccert hagyott ki, Varga K. kísérleténél megint jól avatkozott közbe Rados, majd Sós a kapufát találta el. Közben folyamatosan jöttek a cserék, az utolsó friss ember, Bacsa néhány másodperc játék után a második labdaérintéséből betalált, és ezzel nyitott lett a meccs. A DVSC zavarba jött, és bár a mérkőzés hajrájában a vendégek voltak kezdeményezőbbek, de emberhátrányban – valószínűleg a kondicionális állapotuk alacsony szintje miatt – nem sikerült olyan nyomást kifejteniük, amivel bepréselhették volna az egyenlítő gólt.

Ez volt a nyolcadik

Az új szakvezető három eddigi meccse közül ezen a találkozón volt a legtöbb pozitívum a DVTK játékában, és lehet ebbe kapaszkodni, de a tényekkel nehéz vitatkozni. Újabb vereségével a kieső helyre csúszott a diósgyőri gárda, és zsinórban nyolcadik bajnokiján maradt nyeretlen. Ezzel megegyező hosszúságú negatív sorozatot legutóbb a 2009/10-es évadban sikerült produkálniuk a piros-fehéreknek, akkor, amikor a csapat kiesett az élvonalból (abban a bajnokságban a 14. és 21. forduló, valamint a 23. és 30. forduló között két ilyen etapjuk is volt). A nyolc évvel ezelőttieket elkerülni csak győzelemmel, győzelmekkel lehet. Reszkess, Paks, Ferencváros, Videoton! Ha minden játékos olyan motiváltan és eredményesen játszik majd, mint Bacsa. Az a játékos, akit a héten egy nyílt levélben szólított meg egy szurkoló, és aki miután válaszolt erre, nagyon ott volt a DVSC ellen. Lehet, hogy a keret minden tagját levélben kellene megszólítaniuk a drukkereknek…

– Berecz Csaba –

Jegyzőkönyv

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 2-1 (2-0)

Debrecen, 3383 néző. V.: Farkas Á. (Albert, Theodoros).

Debreceni VSC: Nagy S. (6) – Filip (6), Szatmári (6), Kinyik (6), Barna (5) – Jovanovic (5), Kusnyír (6), Tőzsér (5), Varga K. (6) – Sós (6), Tabakovic (7). Vezetőedző: Herczeg András.

Diósgyőri VTK: Rados (6) – Nagy T. (5), Karan (6), Tamás M. (1), Forgács (5) – Varga J. (5), Hasani (4), Kocsis (6), Busai (5), Ugrai (6) – Ioannidis (5). Vezetőedző: Fernando Miguel Fernández Escribano.

Csere: Tabakovic helyett Takács T. (5) a 49., Hasani helyett Vela (5) az 56., Varga J. helyett Ternován (5) a 62., Sós helyett Tisza (5) a 65., Kusnyír helyett Könyves (5) a 70., Ioannidis helyett Bacsa (6) a 72. percben.

Sárga lap: Ugrai a 36., Kinyik az 52., Kusnyír az 56., Barna a 65., Filip a 87. percben.

Kiállítva: Tamás M. az 1. percben.

Gólszerző: Tabakovic (1-0) a 13., Tabakovic (2-0) a 41., Bacsa (2-1) a 72. percben.

Herczeg András: – Régen voltam ilyen ideges. Úgy éreztem, nagy tétje van számunkra a találkozónak. Az első félidőben nem volt gond, a másodikat, azt inkább hagyjuk. Nem szeretek ilyet mondani, de tudatosan készültünk arra, hogy fent védekezik a DVTK, hogy mélységi bepasszokat csináljunk, ez eredményezte az elején a kiállítást. Rúgtunk két gólt, uraltuk a játékot, a második játékrészben kezdődtek a problémák, Tabakovic sérülésével. Túlságosan nyugodtak voltak a játékosok, kényelmesek lettek, akadt olyan lehetőségünk, amikor sikerülhetett volna megszerezni a harmadik gólt.

Fernando Miguel Fernández Escribano: – Az értékelés nem túl nehéz, mert ami az első percben történt, az meghatározta az egész meccs kimenetelét. A kiállítás után két koncentrációs hibát követtünk el, amiből gólokat kaptunk. Pozitív, hogy jó szellemiséget, lelkesedést mutatott a csapat, amire lehet építeni. 2-1 után úgy éreztem, hogy kiegyenlíthetünk, a második félidőben is voltak lehetőségeink, az elsőben szereztünk egy kapufát. Büszke vagyok a csapatomra a játékért. A kiállított játékosra nem haragszom, ahogy a labdarúgóknak, úgy a játékvezetőknek is olvasnia kell a meccset. Ennél a szituációnál volt kontakt, az ellenfél játékosa hamarabb dobta magát, és egy ilyen döntéssel nagyban lehet befolyásolni egy mérkőzés kimenetelét.

Percek, események

1. perc: Varga K. a kezdőkörből remek labdával ugratta ki Sóst, aki befutott a vendégvédelem mögé. A hazai játékot Tamás M. akadályozta kézzel, utolsó emberként, a 16-os előtt a debreceni labdarúgó elesett, a piros mezesek szabadrúgást kaptak, Tamás M. pedig pirosat, 10 főre fogyatkozott a DVTK.

13. perc: Varga K. bal oldali szögletére Tabakovic érkezett jól, aki Nagy T. mögül, a kaputól 5 méterre a háló jobb oldalába fejelt, 1-0.

41. perc: Varga K. balról tette be a labdát középre Kusnyírnak, utóbbi a 16-os vonalán, lesgyanús helyzetben álló Tabakovichoz passzolt, aki a labdaátvétel után, 14 méterről, laposan a kapu jobb alsó sarkába lőtt, 2-0.

72. perc: Nagy T. mentett meg becsúszva egy rossz indítást a támadótérfél jobb oldalán, ami után Bacsa elé került a labda. A frissen beállt csatár tolt egyet a lasztin, majd kisodródva, 14 méterről, laposan a kapuba lőtt, 2-1.

Labdarúgó OTP Bank Liga, 30. forduló:

Videoton FC-Swietelsky Haladás 3-0

Paksi FC-Budapest Honvéd 1-2

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 2-1

Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 0-1

Ferencváros-Vasas FC 1-1

Labdarúgó OTP Bank Liga, tabella:

1. Videoton FC 30 18 8 4 59-26 62 pont

2. Ferencvárosi TC 30 17 10 3 61-27 61

3. Debreceni VSC 30 12 7 11 51-40 43

4. Budapest Honvéd 30 12 7 11 46-49 43

5. Paksi FC 30 11 9 10 43-45 42

6. Újpest FC 30 10 12 8 37-36 42

7. Puskás Akadémia 30 10 9 11 38-43 39

8. Swietelsky Haladás 30 10 4 16 33-48 34

9. Mezőkövesd Zsóry FC 30 8 10 12 33-49 34

10. Vasas FC 30 8 7 15 36-55 31

11. Diósgyőri VTK 30 8 6 16 41-48 30

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 30 6 11 13 31-43 29

Labdarúgó OTP Bank Liga – A 31. forduló programja:

május 19., szombat:

Vasas FC-Videoton FC, Szusza Ferenc Stadion 17.00

Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 17.00

Diósgyőri VTK-Paksi FC 17.00

Swietelsky Haladás-Újpest FC 17.00

Budapest Honvéd-Ferencváros 19.30

