A legvalódibb elismerés Sárospatakon

– 2004-ben külföldről hazajöttem dolgozni – mondja Klima János. – Akkor olvastam arról, lehetőség van arra, hogy az országban polgárőr-egyesületek alakuljanak. Utánanéztem, megtetszett és be is kopogtam az akkori polgármesterhez, dr. Jánosdeák Gáborhoz, akinek szintén tetszett az ötlet, és azt mondta, vágjak bele. Tizenhat taggal alakultunk meg, jelenleg nagyjából 33-an vagyunk. Azért nagyjából, mert ha minimális mértékben is, de időnként változik a létszám, hol egy kicsikét felfelé, hol pedig lefelé.

Vannak olyan polgárőrszervezetek, amelyek ennél jelentősebb létszámmal működnek úgy, hogy a település lélekszáma kisebb a patakinál.

Aki azt mondja, hogy több ember kell egy 13 ezres lélekszámú városba, az tévedésben van – mondja Klima János. – Ha bármilyen rendezvény van, 13 emberrel le tudjuk fedni az egész várost. Ide nem is kell több. Van rendőr­őrse a városnak, amelynek a tagjaival kiváló a kapcsolatunk, ahogy a közterület-felügyelettel is. A mi feladatunk elsősorban nem az intézkedés, hanem a jelenlét, hogy akik esetleg rosszban törik a fejüket, lássák és érezzék, jelen vagyunk a környéken. Vannak olyan városrészek, ahol egy éjszaka többször is megfordulunk a kocsinkkal, és általában ez is megteszi a hatását.

Odafigyelés

Sárospatakot a város vezetése többször is biztonságos településnek nevezte.

– Ez így is van – mondja Klima János. – Köszönhetően annak, hogy a város lakói tudják és érzik, a rendőrség és a polgárőrség is odafigyel a város rendjére. Szeretünk együtt járőrözni a rendőrökkel. Télen volt olyan eset, hogy az egyik fiatal rendőr szólt járőrözés közben, hogy az egyik ház kéménye nem füstöl. Bementünk a házba, a szobában olyan hideg volt, hogy a vödörbe befagyott a víz. Azonnal visszamentünk a polgárőrbázisra, vittünk egy kocsi fát és begyújtottunk.

A közelmúltban Klima János egy kitüntetést vehetett át a várostól.

– Jólesik, ha az utcán vissza­köszönnek az emberek. Az is jólesik, hogy maximálisan élvezhetjük az önkormányzat támogatását. Azonban az a valódi elismerés, ha valaki a saját városában a saját városától kap kitüntetést. Meg sem fordult a fejemben, hogy Közéleti díjat kaphatok valaha Sárospataktól. Amikor a díjátadó előtt pár nappal szóltak, hogy én kapom az elismerést, akkor nagyon nehezen tudtam megállni, hogy elérzékenyüljek. Ezt a munkát nem a díjért végezzük, de ilyenkor mégis úgy érzem, megérte belevágni.

