A legszebb dísz Borsodban

Fülöpné Kovács Éva adventi asztaldísze bizonyult a legszebbnek olvasóink szerint az Észak-Magyarország és a Borsod Online adventi koszorú szépségversenyén. Éva a napokban járt szerkesztőségünkben, hogy átvegye a nyereményét, akkor beszélgettünk vele.

– Eredetileg nem is én töltöttem fel a képet a BOON-ra, hanem a párom, mert – mint később elmondta nekem – ő úgy gondolta, hogy az idei adventi koszorúnk is van olyan szép, hogy akár nyerhetünk is vele. Szóval én nem is tudtam, hogy indulni fogok ezen a versenyen – mondta nevetve az ügyes kezű hölgy.

Mindig maga készít

Éva egyébként nemcsak az adventi koszorút, hanem a teljes karácsonyi, sőt a húsvéti dekorációt is maga készíti.

– Mielőtt nekiállok alkotni, mindig elmegyek a virágnagykereskedésbe és szétnézek a kellékek között, kiszemelek egy-két dekorációs elemet, illetve a színeket is, aztán tovább nézelődök, hogy mivel tudnám még ízlésesebbé tenni a koszorút. Ha minden megvan, akkor kezdődik az igazi munka. Hosszú idő, amíg kialakul a végleges forma – mesélte.

A nyertes koszorú alapszínei a rózsaszín és a fehér voltak, Éva elmondása szerint az idei karácsonyfájukon is ez a két szín dominál majd, melyre a díszek egy részét szintén maga készíti.

