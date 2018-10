A legromantikusabb sátoraljaújhelyi pincesoron

Sátoraljaújhelynek több szerethető városrésze is van, elég csak a festői hangulatú Rudabányácskát vagy a Várhegyet említeni. De a legszebb aprócska kis településrész talán mégis a Zsólyomkai pincesor a Magas-hegyre vezető szerpentin alján közel ahhoz az útszakaszhoz, ahonnan a Magyar Kálváriához vezető út kezdődik, ami a Szár-hegyre vezet.

Sztárfellépők

A Zsólyomkai pincesor minden ősszel egy napra megtelik élettel. Idén 12. alkalommal rendezték meg a Zsólyomkai Nyitott Pincék elnevezésű rendezvényt, amely ebben az évben is telt házat vonzott. Az emberek mosolyogva, jókedvűen kerülgették egymást, álltak le beszélgetni, hallgatták a műsorszámokat.

A helyszínre érkező látogatókat a kiváló Tokaj-hegyaljai borok és disznótoros falatok mellett kiváló kulturális programok is várták. A rendezvény sztárfellépője Zoltán Erika volt, de Varga Feri és Balássy Betty, Teddy Harpo, az Operett Miskolcz, a One Life Dance Táncszínház, az Emődi Pince­gazdák, a Niczky Band és a Városi Nyugdíjas Klub műsorát is megtekinthette a szépszámú közönség. A rendezvényen köszöntőt mondott Szamosvölgyi Péter (lenti képünkün), Sátoraljaújhely Város polgármestere, és dr. Estók József, a Zsólyomkai Egyesület elnöke.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA