A legnagyobb nap a legPICibb hősöknek

A koraszülés jelensége így minden évben közel tízezer hazai családot érint – november 17-én, a koraszülöttek világnapján rájuk, a legPICibb hősökre, plusz a téma fontosságára és aktualitására hívta fel a figyelmet minden perinatális intenzív centrum (PIC), minden lila fényárba borult épület és számos esemény a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE) szervezésében.

Koripokat adtak át

Már felcseperedett koragyerekek is ellátogattak a PIC-ekbe, hogy köszönetet mondhassanak, és kis játékokat vigyenek a jelenleg is koraszülött ellátásban részesülő korababáknak. A világnap során újabb „koripokat” is átadtak a KORE képviselői a PIC-eknek: az önkéntesek által horgolt színes polipok tapintása a koraszülött csecsemőket a köldökzsinórra emlékezteti, így megnyugtatja őket.

Emellett újabb példányokat juttattak el a koraszülött központokba az ingyenes „PICi füzet, nagy segítség” című, a KORE által készített és a Natur­Aqua által támogatott kiadványból, amely a szüléstől a kórházi tartózkodáson át a hazatérésig tanácsokkal látja el a koraszülött babák szüleit.

