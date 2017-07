A legmodernebb eszközökkel indulhat el az idei aratás Edelényben

Bár van a megyében, ahol már aratják az őszi árpát, az igazi nagyüzem megkezdésére még néhány hetet várni kell. Mivel az aratási munkálatok során a gépek és a dolgozók megfelelő felkészítése kiemelt jelentőségű, így Tóth Bálint, edelényi mezőgazdasági vállalkozó idén is betakarítási gépszemlére hívta az érintett hatóságok képviselőit.

Hamarabb indulhat

A jó időjárásnak köszönhetően idén hamarabb indulhatnak el az aratógépek a földeken, mint tavaly, tudtuk meg a gépszemlén Taskó Józseftől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökétől. A repcét akár már a jövő hét elején elkezdhetik aratni, de a búza betakarítása is elkezdődhet július 10-e után. A nagy meleg gyorsítja az érést, de szárítja is a növényeket, így időben el kell kezdeni a munkát. Arról, hogy milyen lesz az idei minőség, még nem tudnak a szakemberek nyilatkozni, az első aratások utáni mérések fényében állapítható majd meg.

A gépek felkészítése, karbantartása tulajdonképpen már az aratás befejezésével elkezdődik, de az igazán nagy munka az elmúlt három hónapban zajlott, mondta Tóth Bálint. A vállalkozó a biztonsági és munkavédelmi előírások betartásának fontosságát hangsúlyozta, a megszerzett tapasztalatokat igyekeznek kamatoztatni és megosztani más gazdákkal is. A gépszemlén nemcsak a modern, rotoros kombájnok kapcsán mutatták be a megfelelő munkabiztonsági, tűzvédelmi eszközök meglétét, de minden, a munkálatokban résztvevő vagy azokat kiszolgáló gépek és járművek kapcsán is.

– A mezőgazdaság igenis húzóágazat Magyarországon, amit támogatni kell és a kormány támogatja is. A mezőgazdasággal foglalkozó családok fiataljai itt maradnak, itt akarnak élni, dolgozni és tenni a közért – mondta Tóth Bálint, aki a gépszemle után a környék gazdáit várta megbeszélésre.

Minden készen áll

A gépszemlét a Safety Control Bt. részéről Vincze Emil vezényelte le, aki elmondta, minden gépen megtörtént a felülvizsgálat és elvégezték a szükséges karbantartásokat. Megtörtént a dolgozók bale­set- és tűzvédelmi oktatása, így minden készen áll a szakszerű aratás megkezdésére. Beszélt az aratás történetéről is, kiemelve, hogy a korábbi eljárások milyen baleseti veszélyeket hordoztak magukban. Hozzátette, a legmodernebb aratóeszközökkel kezdődhet el idén a munka, amely biztosítéka a hatékony aratásnak.

A gépszemlén részt vettek a rendőrség, a katasztrófavédelem, a kormányhivatal, a járási hivatal, az önkormányzat, a Magyar Közút, az agrárkamara és a gépeket, járműveket forgalmazó, szervizelő cégek szakemberei is.

Centire pontosan

Ma már az aratásban, illetve az egyéb mezőgazdasági munkálatokban résztvevő gépek olyan műszaki színvonalat képviselnek, aminek köszönhetően sokkal nagyobb hatékonysággal és pontossággal végezhetőek el a feladatok. A légkondicionáló berendezés vagy az érintőképernyős fedélzeti komputer ma már szinte szériatartozék. A gépszemlén bemutatott rotoros kombájnok például akár tízméteres vágóasztallal is rendelkeznek, a műholdas rendszernek köszönhetően pedig néhány centis pontossággal képesek dolgozni. A korábban elmentett útvonalakat hajszálpontosan képesek újra bejárni, így végezhetik el például a sorok közti gépi kapálást.

