A legjobbak botján sok kis batyu volt

A mezőkövesdi húsvéthoz ma is hozzátartozik a kifújt, matyó mintás hímes tojás. Régen nemcsak itthon, hanem külföldön is népszerű volt húsvétkor, de más országokban karácsonykor is.

– Mint más vidékeken, itt is festett tojás dukált húsvétkor, keményre főzött, hagymahéjas lébe áztatott színes tojást kaptak a locsolkodók. A Matyó Háziipari Szövetkezet az 1960-as évek közepén kezdte készíteni a hímes tojást, kereskedelmi forgalomba ajánlotta. Üzleti tevékenység, jövedelemforrás volt, a katolikusoknak húsvéti hagyomány – mondta Bollók Mátyásné, aki ma is készít hímes tojásokat.

Pálca a vállra!

– A tizenéves lányok udvarlókat vártak húsvétkor, nagy hagyománya volt a családi jövés-menésnek. Szomszéd, barát, ismerős érkezett, a nagyon kedves vendégeknek igyekeztek ilyen hímes tojást festeni. Számontartottuk őket, először jöttek a rokonok, az apukák, a fiatal fiúk. Aztán csapatokban a barátok, a táncostársak, a szomszédok. Bizony, festett kemény tojás mindenkinek kellett, sütemény is kötelező volt húsvéthétfőn. Mivel baráti társaságok jártak körbe, egy fiúnak nem egy helyre kellett mennie locsolkodni. Korán reggel indultak, hosszú pálcát vittek a vállukon, és 6-8-10 nagy zsebkendőt a zsebükben. Az volt a leghíresebb, akinek a botján több kis batyu is volt locsolkodáskor. A festett tojás külön mutogatós dolog volt – elevenítette föl Bollók Mátyásné.

Mint mondta, a Matyóházban elsőként kőporral töltött tojáshéjakat festettek matyó motívumokkal. Elég munkaigényes volt, a tojást kifújták, a belsejét fölhasználták. A héját megmosták, beragasztották a végét, egy papírtölcsér segítségével teletöltötték súrolóporral, ami miatt elég súlyos volt. Ő 1966–67 körül kezdett el hímes tojást készíteni.

– Rajzolni tanultam először, nem mehetett a motívumfestés egyenesen a tojásra. Ahogy egyre többet vártunk magunktól, elhagytuk a rajzolást. A tojáshéjra ecsettel, festékkel festettünk. Abban az időben bizony nagyon kezdetleges iskolai gombfestékek voltak, nem volt jó velük dolgozni, nem voltak olyan jó minőségűek, szépen fedők, mint a maiak. A festék fogott és kopott is, ezért le kellett fedni lakkal, ami egy pluszmunkafolyamat volt. Később elhagytuk a kőporos töltést, kitaláltuk, hogy zsinórt húzunk bele, így sokkal könnyebb lett. Fejlődött a világ, hozta a szép temperákat, az akrilfestékeket – ismertette a matyó hímes tojások fejlődését Bollók Mátyásné.

Hagyományőrzés

Mint mondta, nagy volt a kereslet az ajándéktárgy iránt, külföldre rengeteget szállítottak az 1980–90-es években is. Sokat dolgoztak. Mára megváltoztak az ajándékozási szokások, nagy a kínálat, nyitottabb lett a világ, manapság kevesebbet költenek ilyen díszekre. Ugyanakkor hobbiszinten ma is készülnek hímes tojások. Tanítják az elkészítését a gyerekekkel is, azért, hogy a fiatalok megtanulják a motívumrajzolást, a hagyományőrzést, amelyet aztán majd a maguk képére alakítanak.

– Egy kis csapat készítette a tojásokat a szövetkezeten belül, a közös műhelyben hatan dolgoztunk. Ezenkívül nagyon sokan hobbiszinten festettek. Ez mára megszűnt, nem kell akkora mennyiséget elkészíteni, a minőség azonban ma is elvárás. Ma is hárman csináljuk idősebbek, és mások is foglalkoznak vele kedvtelésből. A szabály szerint hímzésmotívumokat festettünk a tojásra, leginkább ómatyót pirossal, kevés kékkel, zölddel, sárgával. Ebben is megvannak a rozettás, madaras minták. Rászorítottak bennünket, hogy a régit fessük. Ezenkívül készültek tojások a tarka matyó motívumaival, millióféle rózsavariációval.

A japántyúktól a struccig

Míg a Matyóházban rendre tyúktojásra kerültek a minták, addig ma már Bollók Mátyásné sokféle madár tojására rajzolt. Kezdve a legnagyobbal, a struccéra azért jó festeni, mert sok fér rá, jól lehet variálni a mintát, de japántyúkéra is lehet mintát készíteni. A kacsatojás héja olyan, mint a márvány, van mélysége, gyönyörű fehér. Szerinte meg kell dolgozni vele, hogy szép tiszta legyen, de ez a kedvence. A lúdtojás héja kicsit vastagabb, kevésbé törik. A tyúktojás változatos, valakinek a kicsit drappos színű tetszik, ahogy a családjának is, bár ő a fehér alapokat szereti, azokon mutat legjobban az ecset húzása, a színezése.

