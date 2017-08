A legjobb ellen kezdik az élvonalat – az edző szerint

Az előző szezonban bajnok lett a másodosztályban, így kivívta a jogot az NB I-es tagságra a DVTK női együttese. A gárda vezetőedzője, Fórizs Sándor már az előző, NB II-es pontvadászat végén úgy kalibrált, hogy az élvonalban majd az első ötben szeretnének végezni – amit megerősített a szerdai évadnyitó sajtótájékoztatón is.

– Az ötödik pozíció a realitás, ha ettől jobb sikerülne, az nagyon jó teljesítménynek számítana – mondta a szakvezető, aki ezt követően az első, szombati, Ferencváros elleni idegenbeli összecsapásról beszélt: – Örülök, hogy velük kezdjük az idényt, ez valamilyen szinten a személyes kívánságom is volt, azért, hogy lássuk, hol tartunk hozzájuk, Magyarország szerintem legjobb csapatához képest. Most majd kapunk egy képet, aztán október végén megint találkozni fogunk, s látni fogjuk, van-e, lesz-e előrelépés. Jó lett volna itthoni meccsel kezdeni, a pályánk azonban még nem készült el, remélem, minél hamarabb sor kerül a debütálásra. Jelenleg úgy néz ki, hogy a srácok Újpest elleni fővárosi mérkőzése zárt kapus lesz, ezt sajnáljuk, sajnálnánk, ugyanis több szurkoló jelezte, hogy előtte, délután 3 órára eljönnének bennünket biztatni.

A DVTK 7 edzőmeccset vívott a nyári felkészülési szakaszban, többek között megmérkőztek a szintén NB I-es címvédő MTK-val, Győrrel és Kókával.

– Úgy gondolom, ezek a mérkőzések jól sikerültek, az új igazolásaink is beépültek, majd meglátjuk, hogy az elvégzett munka mire lesz elegendő – folytatta Fórizs Sándor. – A stílusunk alapjában véve nem fog változni ahhoz képest, mint amit az előző bajnokságban, az NB II-ben csináltunk. Vagyis alap lesz a letámadás, s hogy a kapunktól minél feljebb próbáljuk meg megszerezni a labdát, védekezés során pedig hatásosan zárjuk le a területeket. Ehhez kell, hogy párosuljon hit és magabiztosság.

A szakvezető kérdést kapott arra is, hogy – vélhetően törvényszerűen, de – a külföldi játékosok aránya is megnőtt a keretben, a kezdőcsapatban.

– Amikor döntök az összeállításról, nem szoktam nézni, hogy ki külföldi és ki magyar, helyi, megadom, igyekszem megadni mindenkinek a lehetőséget – hangsúlyozta Fórizs Sándor. – Nekünk az is fel­adatunk, célunk, hogy ebben a csapatban a későbbiekben is sok miskolci játékos legyen, s hogy közülük minél több lehessen U17-es vagy U19-es válogatott, hogy erre a szövetségi edzők méltónak tartsák őket.

A trénernél érdeklődtünk arról is, hogy vajon miként várja a női futballtársadalom az NB I-es szereplésüket.

– Szerintem tartanak tőlünk az ellenfelek – mondta minderre Fórizs Sándor. – Amennyiben nem lesznek komolyabb sérülések, ha folyamatosan az általam legjobbnak tartott tizeneggyel tudunk kiállni, akkor jó pár csapat ellen meglepetést okozhatunk, be is robbanhatunk az NB I-be.

A tájékoztatón jelen lévő csapatkapitány, Tóth Alexandra az alábbiakat fogalmazta meg:

– Héthetes felkészülésen vagyunk túl, ebben volt egy edzőtábor is. Az újak megtalálták a helyüket, jó a hangulat az öltözőben, a csapat egységes. Vártuk a sorsolást, amikor Sándor elmondta, hogy a Ferencvárossal kezdünk, a lányok arcán nem azt láttam, hogy mindez lebénítaná őket, sőt doppingolja valamennyiüket, hogy megmutassák magukat, a tudásukat. Erősek voltunk már tavaly is, azóta még sokat fejlődtünk, és a taktikai repertoárunk is bővült.

A DVTK mérkőzései az első körben

1. forduló: 2017. augusztus 19., 15.00: Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK

2. forduló: 2017. augusztus 27., 16.00: Diósgyőri VTK – Astra HFC

3. forduló: 2017. szeptember 3., 16.00: MTK Hungária FC – Diósgyőri VTK

4. forduló: 2017. szeptember 9., 15.00: Kóka FNLA – Diósgyőri VTK

5. forduló: 2017. szeptember 23., 16.00: Diósgyőri VTK – Újpest

6. forduló: 2017. október 1., 15.00: Haladás Viktória – Diósgyőri VTK

7. forduló: 2017. október 7., 16.00: Diósgyőri VTK – ETO FC Győr

