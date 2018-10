A legjobb 13 őszi dal, ami segít elviselni a rossz időt

Újra itt az ősz, a nyarak egyre gyorsabban múlnak el, szinte úgy érezzük, hogy évről évre rövidebbek.

A közelgő tél mélabússá, depresszióssá teheti az embert, de azért mégsem olyan rossz ez az évszak – a fák színes falevelei gyönyörűek, itt a szezonja a sütőtökös ételeknek, a meleg sálaknak és a Halloween-i bolondozásnak.

Mindezekhez háttérzene illik, és hogy könnyebb legyen a nyárutó, az upvenue.com összegyűjtött egy lejátszási listát ehhez.

Elég nehéz olyan dalokat találni, amik kizárólag erről az évszakról szólnak, és valóban remek nóták is. Inkább a tél érkezéséről, a nyár elmúlásáról és az ehhez hasonló érzésekről szólnak a dalszövegek, mintsem konkrétan az őszről.

Akár így, akár úgy, ezek fantasztikus dalok, van köztük vidámabb és melankolikusabb is, kinek-kinek hangulatához illően. Mindenesetre biztos, hogy kiváltanak belőlünk érzéseket a hűvösödő évszakkal kapcsolatban. Lássuk őket!

Aerosmith – Season of Wither

The White Stripes – We Are Going To Be Friends

Frank Sinatra – September Song

Tom Waits – November

Lake of Tears – So Fell Autumn Rain

Earth, Wind & Fire – September

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Autumn in New York

The Cure – Last Days of Summer

Ed Sheeran – Autumn Leaves

Neil Young – Harvest Moon

Green Day – Wake Me Up When September Ends

Billy Talent – Fallen Leaves

Guns N’ Roses – November Rain

Forrás és a teljes lista: upvenue.com

