A légimentő-bázis jövője mindenki számára fontos Miskolcon

Ipari park működhet a jövőben a miskolci repülőtér helyén – derült ki a miskolci közgyűlés júniusi ülését követően. A hírt az önkormányzat is megerősítette, ahol azt is közölték, nem tervezik a miskolci repülőtér más városba költöztetését, és az új létesítmény kijelöléséről egyeztetések folynak. A légimentő-bázissal kapcsolatban úgy fogalmaztak, annak áthelyezése biztosan megoldható szakmai egyeztetéseket követően, hiszen a mentőhelikopterek helyigénye a repülőgépekhez képest nem túl nagy. Ezzel kapcsolatban a szükséges egyeztetések zajlanak.

Nagy Boglárka, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítója évek óta szívén viseli a hazai légi mentés, és az abban dolgozók sorsát. Mint érdeklődésünkre elmondta, nem a miskolci az egyetlen problémás légibázis, Debrecenben, vagy éppen Sármelléken szintén segítségre szorulnak.

A légimentőket segítik

– A miskolci bázis helyzete most abban egyedi, hogy mivel a helyi repülőtér megszűnik, itt előbb kell megteremteni a további működés feltételeit. Ebben én részben magánszemélyként, részben az alapítvány alapítójaként a kuratóriummal együtt próbálok segíteni.

Az egyeztetések még zajlanak, de annyit mindenképpen elmondhatok, hogy Miskolc város vezetése nagyon pozitívan áll a dologhoz, és az ellátás érdekében mindent megtesz – hangsúlyozta Nagy Boglárka, aki hozzátette azt is, hogy az érintettek időben tájékoztatást fognak adni a végleges megoldásról.

A Magyarországi Légimentésért Alapítvány egyébként 2015-ben jött létre, Nagy Boglárka kezdeményezésére. Mint az alapító elmondta, 2015-ben gyermeknapon a miskolci reptéren ismerkedett meg a miskolci bázis munkatársaival.

– Természetesen, ahogy minden gyereket, úgy az enyémet is érdekelte a nagy sárga helikopter, aminek a személyzete készségesen mutatta be kicsiknek és ­nagyoknak annak működését. Ahogy beszélgetni kezdtünk, kérésemre meginvitáltak a bázisra, ott láttam a körülményeiket, hogy hogyan várják a bevetés pillanatát, hogy hogyan indulnak mentésbe. Azóta a feltételeik javultak, hiszen a fenntartó nonprofit kft. anyagi támogatásával egy helyiséggel bővített ­bázison szinte mindent maguknak alakítottak ki, saját kényelmük érdekében. Így határoztam el, hogy megpróbálom őket támogatni és alapítottam egy olyan alapítványt, ami kizárólag a „légimentőket” segíti. Meglepődve tapasztaltam, hogy ezzel a céllal alakított, csak és ­kizárólag a légi mentés támogatására létrejött alapítvány még ­nincsen, ezért, érezve magam mögött a ­támogatásukat úgy döntöttem, magam hozok létre egyet – árulta el.

Amikor nagy a baj

A légimentők, akik abban a helyzetben érkeznek, mikor már „nagy a baj”, akik ­annyi embert mentenek meg a mindennapokban, úgy, hogy a megmentettek nem is tudnak róluk igazán semmit, ők azok, akik megérdemlik a támogatást, segítséget – mesélte Nagy Boglárka.

Megérdemlik a támogatást

Az alapítvány 2015 szeptemberétől működik és mára már szakemberekből álló kuratórium irányítja azt. Nagy Boglárka továbbra mindent megtesz, hogy a lakosság minél szélesebb rétege ismerje meg a „nagy sárga helikopterekben” dolgozó pilóták, orvosok és paramedikusok munkáját.

– Ennek érdekében egy olyan fotókiállítás is útnak indult az országban, mely a Magyarországi Légimentés történetét, valamint ezen belül a légimentő-bázisokat, a bázisokon, a mentésben dolgozók – munkában töltött – életét mutatja be – mesélte Nagy Boglárka, aki hozzátette azt is: jelenleg arra gyűjtenek támogatást, hogy első körben minden mentőhelikoptert felszerelhessenek egy folyadék kimutatására is alkalmas ultrahangkészülékkel.

