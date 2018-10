Ceglédi VSE – Kazincbarcikai SC (Cegléd, vasárnap, 15.00)

Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Több szempontból is fontos volt a legutóbbi, a Budaörs ellen 4-0-ra megnyert mérkőzés. Ugyanis ez volt zsinórban a harmadik olyan meccs, amelyen nem kaptunk gólt, a harmadik olyan találkozó, amelyen nem maradtunk pont nélkül. Nem is beszélve arról, hogy olyan csapat ellen sikerült nyerni, amelyik papíron jobbnak számít, és ezzel a győzelemmel elkerültünk a kieső helyről, és talán ez a legfontosabb. Rengeteg pozitívum volt szerdán, de nem szabad, hogy ez megtévesszen, elaltasson minket. Ugyanis mostani ellenfelünk, a Cegléd számára ez a bajnoki élet-halál mérkőzés, ők most olyan helyzetben vannak, mint mi voltunk két hete. A legfontosabb, hogy tűzben tartsuk a játékosokat ezen a találkozón is, ugyanis egy hosszú sorozat közben vagyunk, és még messze nem értünk célba. Az összeállításon még gondolkodom, nem biztos, hogy a győztes kezdőcsapat változatlan marad.

A KBSC-nél sérült nincs.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Somodi – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló – Toma, Oltean, Krausz – Tóth L., Lukács R., Kanalos.

ÉM

