A legfontosabb: alom és többszöri vízcsere

A tél kezdete előtt elkezdjük a téliesítést: mindenhová be van pakolva plusz szalma, a hidegérzékeny fajoknál felszerelünk hőfüggönyöket, infralámpát – mondta Ambrus Imre, a Miskolci Állatkert és Kultúrpark főápolója. Hozzátette: elsődleges feladat, hogy a víz ne fagyjon be, ezért a kollégák naponta háromszor itatnak. A madaraknál is, akik egyébként bírják a mínuszokat.

Egy gondozó a hideg idő miatt meleg teát ad egy csimpánznak a Veszprémi Állatkertben.

Megtudtuk: a leesett nagy mennyiségű hó a Miskolci Állatkertben is gondokat okozott. Ilyenkor a kisebb termetű állatoknál, amelyeknél egy 30 centiméteres hóréteg már a testet érinti, azonnal utakat kell készíteni.

– Fontos, hogy szabad legyen az útjuk, amely a takarmányig, a pihenőhelyig és az elhúzódási lehetőségig vezet. Ez az első és legfontosabb – jelentette ki Ambrus Imre.

Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke érdeklődésünkre azzal kezdte: a kutyáknál forgáccsal, szalmával segítenek, és természetesen arra is figyelnek, hogy tápértékben gazdag táplálékot kapjanak az állatok.

– Az almozás és az állandó vízcsere ilyenkor a legfontosabb – válaszolta. – A kutyaházakban nikecell van, de nem szigetelt a ház, ám rengeteg szalma és forgács van bennük és jól betudnak kuckózni a kutyák. Az első kenneleknél, ahol kisebb kutyák vannak, ott a szélre jobban odafigyelünk. A kutyák egyébként rendkívül találékonyak, de leginkább a fűtés oldja és oldaná meg ezeket a problémákat.

Ameddig hideg van, nagy szüksége van a MÁSA-nak forgácsra és szalmára, és nem csak -20 Celsius fokban, hanem ameddig a tél tart. 300–350 kutyánál órási a felhasználás. Aki teheti, nyitva tartástól függetlenül segíthet, a MÁSA Sajószigeti úti menhelyére viheti be a kuckóhoz a hozzávalókat.

