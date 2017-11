„A lábam miatt kicsit más vagyok, de mégsem különbözök tőlük”

Tomori Gábor meglepetést szeretne szerezni az édesanyjának ezzel a cikkel. Mert számára az édesanyja a legfontosabb az életében, aki reggeltől estig dolgozik, egyedül neveli 4 gyermekét és minden tőle telhetőt megad nekik. Pedig nem könnyű az élete: az első férje az italt részesítette előnyben a családja helyett, a második férj pedig új feleséget talált magának. Az édesanya életét az is nehezíti, hogy két idősebbik gyermeke nem egészséges. Gábor születésekor gennyes agyhártyagyulladást kapott, ami miatt a jobb lábában egy idegszál lebénult, és más problémák is adódtak. Öccse, Gergő pedig agyvérzést kapott, ő se járni, se beszélni nem tud. Gábornak van egy húga és még egy öccse is, ők egészségesek.

Verseskötet

A 31 éves fiatalember verseket ír már 8 éves kora óta.

– Ha van egy pár perce, elolvasom ezt a gyerekkori versemet, amit az édesanyámnak írtam – ajánlotta Gábor. Persze, hogy volt egy pár percem. Gábor teljes átéléssel szavalta a szépen megfogalmazott sorokat, minden szava a szeretetről szólt.

Pár éve verseskötetet jelentetett meg Szívem szilánkjai címmel. Ebben körülbelül 130 vers található, különböző témakörök köré csoportosítva: születés, szerelem, fájdalom és halál. Bár utóbbi két téma komoran hangzik, de Gábor állítja, nem pesszimista, nem szereti bevonzani az életébe a rosszat. Úgy tartja, ha a lába miatt kicsit más is, mint a többi ember, mégis úgy érzi, hogy nem különbözik tőlük, és ezt szeretné is bebizonyítani. A kötetét egyébként volt magyartanára segítségével, Ormosbányán sikerült kiadatnia. Volt tanára ugyanis most Ormosbánya polgármestere, így Gábornak abban is segített, hogy a településen biztonsági őrként dolgozhasson közmunka keretében. A fiatalember örül ennek, fóliasátrakra kell vigyáznia éjszakánként. Bár most, hogy jönnek a hideg éjjelek, ez nem könnyű feladat. Nem is szeretné élete végéig ezt csinálni, szeretne valami többet elérni.

Türelemmel, szeretettel

De még mielőtt erről kérdeznénk, elmeséli, hogy édesanyja nagyon sokat dolgozik. Vállalkozó, ruhákat ad el. Hajnalban kel, estig dolgozik, és sokszor még utána indul a fővárosba áruért. Ha otthon van, ő ápolja a beteg Gergőt, amikor nincs otthon, akkor Gábor és a 19 éves húga. A fiatalember rendkívül büszke édesanyjára, hogy ennyi gond és feladat mellett türelemmel, szeretettel neveli gyermekeit.

Gábor mesél arról is, hogy a lába miatt sok lelki szenvedésen ment keresztül gyermekkorában. Az alsó tagozatban legtöbbször sántának, bénának csúfolták, kiközösítették. Aztán egyik iskola jött a másik után, de egyikben sem érezte jól magát. Majd a szuhakállói általánosban megtalálta a helyét, a felső tagozatot itt végezte. Érettségit is szerzett Kazincbarcikán, de szakmát nem tudott tanulni, a lába és a gerince miatt. Most is, ha 300-400 méternél többet kell gyalogolnia, az számára nagyon fárasztó, inkább biciklire ül, úgy teszi meg a hosszabb távokat.

Szereplés után felkérések

Gábor nemrég szerepelt az egyik tévécsatorna beszélgetős műsorában. Azóta több felkérést is kapott, hogy legyen modell, vagy szerepeljen más műsorokban. Ezeken még gondolkodik, mert nem biztos benne, hogy neki valók lennének ezek a feladatok. Azonban nagyon szeretne valamiképpen a média világába bekerülni. Akár rádiósként, vagy segédszerkesztőként. Érdekli a színészet és a kommunikációs szakma is.

Csak egy kívánság, az édesanyjának

Kérdezzük Gábortól, van-e szüksége valamilyen segítségre. Mint fogalmaz, soha nem szeretett másoktól segítséget kérni, mások jóindulatára támaszkodni. Most is csak az az egy kívánsága van, hogy a közmunkát felválthassa olyan munkára, amiben kedvét leli, amit igazán szeret. Verseket folyamatosan ír, már 1000-1200 költeménye van. Ezek közül jó néhány megtalálható Facebook-oldalán is, a Gábor Coody Tomori oldalon.

– Minden vágyam, hogy az életben fel tudjak mutatni valamit, hiszen én is olyan vagyok, mint mindenki más. És nagyon szeretnék az édesanyámnak segíteni, hogy könnyebb legyen az élete – fogalmaz Gábor.

– Hegyi Erika –

