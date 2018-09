A kutyamasszázs változatos problémákra alkalmazható

A köztudatban kevéssé ismert még a kisállattartók körében is a terápiás kutyamasszázs fogalma, habár nagyon hasznos és hatékony az ebek ortopédiai, traumatológiai megbetegedéseiknél. A gyógyításban, a műtét utáni rehabilitációban és a prevencióban szintén szerepet játszik – tudtuk meg Pirk Dominika hivatásos kutya­masszőrtől.

Az ebek különféleképpen reagálnak először a terápiás helyzetre.˝ Pirk Dominika

– A fizikoterápia legfontosabb ágával, a mechanoterápiával foglalkozom kifejezetten háziállatokra alkalmazva, amely az izmokkal dolgozik. Azon belül is a svéd- és a thai masszázs elemeit vegyítem, amelyhez a Magyar Állat­orvosi Kamara szerint igazolt végzettséget szereztem. Korábban több évig kutyamenhelyen dolgoztam, ahol sok mozgásszervi problémás kóbor kutyát fogadtunk be, akiknek segédkeztem a műtét utáni lábadozásában. Bár Dunántúlon és Budapesten már igen, de itt a térségben még nem igazán elterjedt ez a technika, sőt a kutyák számára javasolt gyógytorna is csak elvétve, ezért kezdtem vele foglalkozni – mondta a szakember.

Élvezik a kezelést

Érdeklődésünkre elmondta a masszőr, hogyan veszi rá a kutyákat, hogy alávessék magukat a kezelésnek.

– Az ebek különféleképpen reagálnak először a terápiás helyzetre. Néhány kutyus már az első alkalom után egyből élvezi a masszázst, mások kicsit bizalmatlanabbak és kell két-három ülés, amíg rájönnek, hogy valójában ez az ő érdekükben történik. Emiatt az alkalom időtartama is nagyban függ az állat kedvétől, természetétől, de körülbelül 40-60 percig tart. Mindig az adott kutya állapotára építem föl, hogy éppen milyen kezelést választok. Általában jók a tapasztalatok, mert a kutyusok maguk is érzik, hogy használ nekik a terápia, ami legtöbbször a mozgásukban látható meg. A masszázsnak fájdalomcsillapító hatása is van, ezért sosem alkalmazunk nyugtatót, de az állat is jelez, ha fájdalma van és nem erőltetek semmit. A probléma jellegétől függően hat, vagy akár több mint tíz alkalommal jönnek hozzám, de házhoz is szívesen kimegyek. Járt már hozzám olyan kutyus, aki kezdetben kicsit bizonytalanabb volt, nem szerette az idegeneket, mégis leült és végig hagyta szépen, hogy a kezeléseket csináljam és egy idő után lehetett látni, hogy már élvezte a masszírozást. Viszont van olyan házi kedvenc is, aki már egyből az első pillanattól elfekszik és készségesen nyújtja a kis mancsát – tárta elénk Dominika.

Terápia és wellness

Változatos problémák kezelésére, enyhítésére használható a masszázs, ahogy a beszélgetésből kiderült.

– A terápia különféle betegségek, genetikai problémák, sérülések, időskori állapotok kezelésére hatásos, vagy utazás előtt és után, általános köz­érzetjavításra és kutyawellnessként is alkalmazható. Jótékony hatásokkal szolgál például a szívműködésre, a légzésre, a vérkeringésre és az anyagcsere folyamatokra. A konkrét betegségek között említhető a porckorong sérv, a bambuszgerinc, a térdszalag-szakadás, a könyök- és a csípőízület diszfázia, esetleg izommerevség, izomsorvadás, illetve ízületi gyulladás. Sajnos egyelőre még az állatorvosok körében sem ismert teljes körűen a terápiás masszázs, pedig műtét utáni rehabilitációba például csak varratszedés és állatorvosi szakvélemény után kezdhetek. Azért, hogy a jövőben még komplexebb kezelést tudjak nyújtani a kis betegeknek a gyógytorna irányába is továbbképzem magam – zárta a masszőr.

Detzky Anna

