Szimpatizálok azzal a döntésével is, hogy mégsem vette meg azt a házat, ahol gyerekeskedett, elővásárlási jogát ugyanis átengedte egy ismeretlennek, aki magyar pénzben 600 milliót szurkolt le érte. A nagy hatalmú államfő azzal is nagyot dobott nálam, hogy nem vitte magával a családját a Fehér Házba, ahol most egyedül „bújócskázik”, lévén a feleségét és a kisfiát az iskolai év végéig New Yorkban hagyta. Őket természetesen szigorúan védik, biztonságukra vagyonokat költenek, ezért már százezrek követelik, hogy az asszonyék menjenek a családfő után Washingtonba, vagy fizessék saját zsebükből testőreik hadát. Mindez persze nem zavarja Trumpot, a „szegény különc” bármit megtehet.

– Kolodzey Tamás –

