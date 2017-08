A külföldön élő magyarok körében is népszerű a tapolcai strandfürdő

Napjainkban két strandfürdő várja az úszni és napozni vágyó közönséget, csütörtökön a selyemrétiről írtunk, most a Miskolctapolcai Strandfürdőt kerestük fel.

„A Miskolctapolcai Strandfürdő a 20-as évek végétől épült ki, először csak a 100 méteres nagy medencével, majd a 30-as évek végén az 50 méteres úszómedencével. Nemcsak kellemesen üdítő és tiszta vize, hanem gyönyörű szomorúfűzei, az amfiteátrális hegykoszorúi és nagyszerű levegője is tömegével csábította a környék, az ország és még a külföldi pihenni és kikapcsolódni vágyók közönségét” – olvashatjuk Szlabóczky Pál nyugalmazott geomérnök publikációjában.

Az egész napra szóló felnőttbelépő 1650 forint, a diák/gyermek/nyugdíjas jegy 1450 forintba kerül, de a kicsiknek négyéves korig a belépés díjtalan. Továbbá válthatunk – két felnőtt és egy gyermek részére szóló – kedvezményes családi jegyet is 3900 forintért.

Szabadnapos baba

A két és fél éve Svájcban élő Trestyánszky Károly és felesége, Trestyánszky Mónika a 15 hónapos gyermekükkel, Trestyánszky Mátéval nyaralni jöttek haza szülővárosukba.

– Régóta nem voltunk itthon, ráadásul a strand nagyon sokáig be volt zárva, ezért eddig nem is kalkuláltunk vele. A barátainktól – ők az újranyitástól ide járnak – tudtuk meg, hogy ismét megnyitotta kapuit, mi pedig csak forgatjuk a fejünket a sok újdonságot látva. Ők mesélték azt is, hogy azért szeretik a tapolcai strandot, mert „itt szép fokozatosan mélyül a medence, ami az ilyen kisgyermekes családok számára, mint mi, nagyon fontos szempont. Most két hétig leszünk itthon, ezért biztosan jövünk még hármasban, de a baráti körrel is, akiknek a gyerekei Mátéval hasonló korúak” – mesélte Mónika.

Csak csajok

A két huszonéves barátnő, Farkas Fruzsina és Fazekas Petra régóta esedékes találkozásuk helyszínéül választották a strandot.

– Fogtechnikusként Sopronban élek és dolgozom, a szabadságomat pedig itthon töltöm – tudtuk meg Fruzsinától. Petráról kiderült, hogy edelényi lány, aki a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója, így a jól megérdemelt nyári szünetet élvezi éppen. – Fruzsinával megbeszéltük, hogy mindenképpen összefutunk, és ebben a hőségben jobb itt találkozni, mint beülni valahova. Inkább napozás-, mint úszáspártiak vagyunk, de nagyon kellemes a víz, jólesik benne megmártózni és közben beszélgetni végre egy nagyot, viszont ahogy lehűltünk, megyünk vissza napozni – avatott be minket Petra. Mindketten szeretnek strandolni, de míg Fruzsina hetente akár kétszer is kimegy, addig Petrának elég a havi két-három alkalom.

Kovács Zoltán, Simka István, Simka Tamás és Svetlana Orsolyakova Szlovákiából, Tornagörgőről érkeztek és már a második napot töltik a tapolcai strandon.

Vonzó lehetőség

Kora reggel indulnak, és estére kényelmesen hazaérnek. Ugyan nem élnek Miskolcon rokonaik, de – magyarok lévén –, mondhatjuk, hogy haza­járnak. A vonzó miskolci kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek, valamint a nem túl nagy távolság miatt hétvégenként rendszeresen átjönnek. Amikor ilyen jó az idő, akkor igyekeznek úgy alakítani az életüket, hogy hétköznap is átjuthassanak.

– Természetesen otthon is vannak strandok, de a magyarországi strandfürdők színvonalát meg sem közelítik, a belépő ára viszont ott is ugyanennyi. Ráadásul itt sokkal finomabbak az ételek, jobb a hangulat és nagyon jó érzés, hogy végre magyar nyelvű zenét hallgathatunk úszás, napozás vagy lábtengózás (lábtenisz) közben – mondta Zoltán, aki a „maga ura”, ugyanis mezőgazdasággal foglalkozik. A munka nagyját már letudta két héttel ezelőtt, ezért megengedhet magának pár nap pihenést. István most diplomázott, ezért még folyamatban van a munkakeresés, Tamás és Svetlana pedig június elején érkezett haza Izlandról – ahol jó ideig dolgoztak –, így a nyár számukra a pihenésről szól. Szeptembertől ők is szeretnének munkába állni, immáron otthon, Szlovákiában.

– Novák Krisztina –

