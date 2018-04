A központi kórház 35 orvost és 82 szakdolgozót tudna jelenleg felvenni Miskolcon

Megyénket is sújtja az orvoshiány. Februárban a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház csecsemő- és gyerekosztálya került veszélybe (ott aztán megoldódott a probléma), a napokban pedig a szikszói műveseállomás tervezett bezárása borzolta a kedélyeket. Az ok szintén az orvoshiány.

Kiderült, a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház is várja a rezidenseket és a jól képzett szakdolgozókat. A kisebb kórházakban azonban egyre idősebb orvosok dolgoznak, és attól félnek, hogy néhány év múlva bezárják intézményüket.

Magasan képzett kellene

Dr. Pap Tibor, a megyei központi kórház orvosigazgatója lapunkat arról tájékoztatta, hogy az intézményben folyamatos és biztonságos a betegellátáshoz szükséges létszám. Van elég orvos, és van elég szakdolgozó is. Hozzátette: szeptember 15-éig 35 támogatott rezidensi álláshelyet tölthet be a kórház, vagyis ennyi orvost tudnak felvenni, amelyre az Állami Egészségügyi Ellátó Központ döntése alapján van lehetőség.

– Emellett 82 szakdolgozót, magasan képzett szak­ápolókat, szakasszisztenseket tudnánk alkalmazni, figyelembe véve, hogy az ápolási területen a magasan kvalifikált szakemberek helyett sok esetben kényszerülünk alacsonyabb végzettségű, ápolásban jártas kollégákat alkalmazni – ­jelezte az ­orvosigazgató, hozzátéve: a szakemberhiány a sürgősségi betegellátásban, valamint az aneszteziológia és intenzív terápia területén a legsúlyosabb.

Lakás és ösztöndíj

Kérdeztük, hogyan lehetne a rezidenseket az intézménybe csábítani és megtartani.

– Kórházunk azért vonzó a rezidensek számára, mert jó a hírneve, emellett az ország legnagyobb egészségügyi intézménye (foglalkoztatotti létszám: 5400 fő), ahol a szívsebészet kivételével minden szakterület megtalálható. Igazán kiváló elméleti tudásra és gyakorlati tapasztalatra tudnak itt szert tenni a szakképzés ideje alatt, majd a szakvizsga megszerzése után is. Kiemelkedő, a mai kor vívmányainak megfelelő géppark és eszközpark segíti a gyógyítást, ami szintén vonzó. Ebben a kórházban a távolabbról érkező rezidens orvosokat szolgálati lakással, orvosszállói elhelyezéssel tudjuk támogatni, a beilleszkedésüket segíteni. Bizonyos szakterületekre a kórház ­ösztöndíjpályázatot hirdetett a rezidens orvosok számára, ami az állami ösztöndíj igénybevételén felül plusz lehetőség. Bruttó 100 ezer forintot kap az a rezidens orvos, aki aneszteziológia és intenzív terápia, oxiológia és sürgősségi orvostan, sebészet, gyermeksebészet, tüdőgyógyászat, infektológia, belgyógyászat szakterületen kezdi meg a szakképzését és élni kíván ezzel a lehetőséggel.A kórház rendelkezik önálló egészségmegőrző központtal, szabadidőparkkal, tavasztól őszig saját stranddal, ami egyedülálló. A családalapításra készülő fiatalok számára nem elhanyagolható, hogy a kórház területén óvodai és bölcsődei elhelyezést is igénybe tudnak venni – sorolta az orvos­igazgató. Megjegyezte: a kórház a rezidens orvosok részére Rezidens Akadémia néven előadássorozatot szervez minden évben, hogy a szakmai határterületekre, a szakképzésükhöz nem kapcsolódó szakterületekre is nagyobb rálátásuk legyen.

A kórház vezetője elmondta azt is, amennyiben a rezidensek nem maradnak a központi kórházban, annak elsősorban nem a külföldi munkavállalás az oka, hanem családi ok van a háttérben.

Félnek, hogy bezárják

Ennél nehezebb helyzetben vannak a kis kórházak. A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban érdeklődtünk, ahol az intézmény főigazgatója azt mondta, nem nyilatkozhat engedély nélkül, azonban a kórház egyik orvosa lapunknak elárulta: amióta megváltoztatták a rezidenstörvényt, a kisebb kórházakban nem is hirdetnek rezidensállást. Náluk az utóbbi 20 évben egyetlen egy járt, ő is a szakvizsga előtt egy évvel. Tehát a kis kórházak orvosutánpótlása nem megoldott, az Erzsébet Kórházban például 50 év alatti orvos mindössze 3 van. Attól félnek, 5-6 év múlva be kell zárni az intézményt.

Magasabb a bérszínvonal

A lapunknak nyilatkozó ­sátoraljaújhelyi orvos szerint az orvoshiány egyértelmű oka, hogy kevés a pályakezdők fizetése, egy rezidens például bruttó 240 ezer forintot kap, plusz pályázhat a bruttó 100 ezer forintos ösztöndíjra. Külföldön jóval magasabb a bérük, és jobbak a munkakörülmények is. Sok fiatal már a rezidensképzést is Nyugat-Európában kezdi.

Körülnéztünk a kórház honlapján, 2018-ban 13 álláshelyet hirdettek meg, orvosokat és szakdolgozókat is keresnek.

– Hegyi Erika –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA