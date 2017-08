A közösség összefogása

Pusztafalu a Hegyközben található zsáktelepülés, 196 lakossal, egy olyan közösséggel, amely élni akarásból nap mint nap jelesre vizsgázik. Ennek a közösségnek jelenleg Takács Viktor polgármester a vezetője.

Folyamatos fejlesztések vannak a településen.” Takács Viktor

Példamutatás

– Kicsit messziről kezdeném – mondja Takács Viktor. – 1999-ben, 17 évesen játszottam a Diósgyőrben első NB I-es labdarúgó-mérkőzésemet, amelyet szerencsére több is követett. A mai napig hálás vagyok a sportnak, mert megtanított arra, mi az alázat, az akarat és a munka. Voltak nálam jobb focisták is az akadémián, de ami belőlem hiányzott, azt pótoltam munkával és akarattal. Édesapám Korláton volt polgármester, amellett mezőgazdasággal is foglalkozott. Az lettem, amit az édesapámtól láttam, tapasztaltam. Hogy az életben az a legfontosabb, hogy kitűzzük magunk elé egy célt, majd ha elértük, akkor tűzzünk ki egy újabbat.

Ez vezetett és vezet a mai napig a sportban, a vállalkozásunkban, a polgármesterségben, az egyházakkal való kapcsolatomban. Miután most már apa is vagyok, ezért az sem mindegy, én milyen példát mutatok a fiamnak és annak a közösségnek, amelynek a tagja lettem.

Építkező falu

Takács Viktor öt évvel ezelőtt költözött Pusztafaluba.

– Odanősültem. Miután Pusztafalu egy nagyon zárt közösség, először bizonyítanom kellett. Nem sok segítségre számíthattam. Eltelt egy kis idő, amíg látták, nem csupán vagyok, de tenni is akarok, és nemcsak akarok, de teszek is. Másfél éve vagyok polgármester, előtte egy évig voltam külsős alpolgármester. Körülbelül három éve annak, hogy egy baráti társasággal összeültünk és megvitattuk, mit tehetnénk a falunkért, hogy építsük fel közösen a települést. Azt tudni kell, hogy Pusztafalu 100 százalékban reformátusok lakta település. Sokat tettünk és teszünk a gyülekezetünkért, az egyházunkért.

Mostanában fejeztük be a templom felújítását, de ezekben a napokban már a parókia felújítása történik. A templom felújítására 6 millió forintot kaptunk pályázati forrásból, ami mellé a gyülekezet saját gyűjtéséből mellé rakott még 1 millió forintot. Amikor polgármester lettem, azt mondták nekem a helyiek, „Pusztafaluban két fontos dolog van: az út és a templom”. Templomunk már megújult. Ezenfelül falunkban közel hat évtizede nem volt jelentős útfelújítás. Mostanra már 4,1 kilométernyi új utunk is van. Egy ilyen közösség csak akkor tud sikeres lenni, ha összefog.

Folyamatos fejlesztések vannak a településen, megújult a ravatalozóhoz felvezető út, folyamatos építés alatt áll az interaktív kézműves házunk, saját forrásból építettünk támfalat a temetőnél és a templomkertünk új járdát kapott. Nemsokára 4 G-s internet is elérhető lesz a településen, amihez a szerződést már alá is írtuk. Reménységünk szerint még az éven megújul az orvosi rendelőnk is közel 14 millió forintból. Valamennyi munkából én is kiveszem a részem, ha kell, betonozok, maltert keverek. Soha nem féltem a fizikai munkától. Építenünk kell a közösséget. Ha egy hozzánk hasonló kis faluban nem lesz egyházi élet, közösségi élet, ha nem lesz a településnek turisztikai vonzereje, akkor a forgalom át fog menni rajtunk és szép lassan kihalunk.

Gazdag programok

– Pusztafalu több turisztikai látványosság közelében található. Tudomásul kell vennünk, hogy a fennmaradásunkért küzdünk. Ha nem változik a helyzet, azok a falvak fognak kihalni, ahonnét elindult a mezőgazdaság, az erdőgazdaság, ahonnan a hagyományaink erednek. Zemplénben a legfőbb vonz­erő a turisztika, az abban rejlő lehetőségek.

Ha a fejlesztéseket szélesebb körben össze tudnánk csoportosítani, magasabb turisztikai nézőszámok érdekében közös programokat csinálni, az mindannyiunk érdeke lenne. A tatárjárás során kétszer is kihalt a településünk, és nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ez még egyszer ne következzen be. Több fejlesztési elképzelést vittünk a minisztériumok elé annak érdekében, hogy a településünket vonzóbbá tegyük, ezeknek a véleményezését várjuk.

A hegyközi települések lélekszámához képest igen gazdag programkínálattal rendelkezünk. Már a nyakunkon van a szeptember 16-i III. Hagyományőrző falunap, október 13-án rendezzük az általam létrehívott Határon átnyúló lelkész–polgármester találkozót, és előttünk áll még az újjáélesztett idősek napja, református templomunk ünnepélyes átadóünnepsége, ezért egyáltalán nem panaszkodhatunk, hogy nincs mit csinálnunk.

– ÉM-BG –

