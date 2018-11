A közösség döntötte el, hogy hova ültessenek Miskolcon

A Győri kapuban aktív „Kapuzörgetők” közössége újabb akciót szervezett hétfőn: ezúttal fákat ültettek városrészükben. A zöldítő megmozdulás különlegessége, hogy bár a fákat a miskolci önkormányzat biztosította, a helyiek maguk választhattak helyszíneket a saját igényeiknek megfelelően, néhányan pedig az ültetéshez is csatlakoztak.

A közösségépítő projekt már korábban is tervezett környezetszépítő akciókat, régóta szerettek volna fákat ültetni. Lichtenstein Raymond szakmai vezetőtől azt is megtudtuk, hogy a miskolci önkormányzattal együttműködve lehetőséget kaptak a helyszínek kiválasztására.

Interneten keresztül egyeztettek a közösség tagjai, és négy pontot választottak ki a Győri kapuban, nyolc fának. Az öt juhar és három gömbszivar fa a jövőben közösségi igényeket elégít ki: árnyékot nyújtanak egy játszótér felett, szállóport fognak fel, kivágott fákat pótolnak és üresen álló területeket tesznek otthonosabbá.

A közösség fája mindenkié

A szakmai vezető kihangsúlyozta, azért volt fontos, hogy a lakóknak legyen beleszólása a fák elhelyezésébe, mert azok így „nem hirtelen nőttek ki a földből, hanem a közösség igényeinek megfelelő helyen, a közösség érdekeit szolgálják majd. Hiszen a helyben élők tudják legpontosabban, hogy hol van szükség a zöldítésre.” – folytatta.

Azáltal, hogy ők is részt vettek a tervezésben és a megvalósításban – néhány helyi lakos az ültetéshez is csatlakozott – sokkal inkább magukénak érzik majd a növényeket. Egyiküket örökbe is fogadta a Kapuzörgetők közössége, melynek tövébe már most szervezik a közös locsolásokat.

