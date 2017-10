A Kövesdnek ,,fekszik” a DVSC

Az NB I-es bajnokság 12. fordulója keretében 15 óra 30 perckor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC találkozót, amely – a táblázaton elfoglalt helyektől függetlenül – felboríthatja a papírformát. A borsodiak ugyanis az első fordulóban Hudák szöglet utáni, 92. percben szerzett fejes góljával 3 pontot harcoltak ki a hajdúsági fővárosban – utána felszálló ágba kerültek, viszont ezzel éppen ellentétes irányba mozdultak el a debreceniek. Aztán jelentős változások történtek a csapatok háza táján: a borsodiak már kilenc meccse nyeretlenek, a DVSC pedig hat fordulós veretlenségével a harmadik helyig szárnyalt.

Ketten az U21-nél

Először azt kérdeztük Radványi Miklóstól, a kövesdiek vezetőedzőjétől, hogy a bajnoki szünetben figyelemmel kísérték-e a magyar válogatott világbajnoki selejtező mérkőzéseit, mire a tréner ezt válaszolta:

– Természetesen valamennyien megnéztük a nagyokat, akiknek szereplése és teljesítménye is szóba került nálunk, de természetesen nem akarom kommentálni a látottakat. A válogatott ürügyén azonban meg kell említenem, hogy az U21-es keretbe két emberünket is meghívták, így „fél” szemmel Kosztát és Szalai A.-t is figyeltük. Közben magától értetődően már a Debrecen elleni, számunkra roppant fontos összecsapásra hangoltunk. Gőzerővel dolgoztunk, még fizikai teszteket is végeztünk, és sulykoltuk a technikai és taktikai elemeket.

– Alaposan feltérképeztük a DVSC-t, amely nagyon jó formába lendült. Az teljesen nyilvánvaló, hogy meríteni akarunk az első fordulóban náluk megnyert mérkőzésből, mert ott és akkor nagyon aktív futballt mutattunk be, úgy harcoltuk ki a győzelmet, hogy a második félidőt tíz emberrel vívtuk meg.

27-ből csak 3

Strestikék a második fordulóban is nyertek (július 22-én otthon a Paksot verték 3-2-re), és akkor még aligha gondolhatták, hogy később gödörbe kerülnek és hétről hétre képtelenek lesznek nyerni. Az elmúlt fordulókban a megszerezhető 27 pontból csak 3 került a tarsolyukba, ezzel a szerény mérleggel pedig kiesőhelyre csúsztak vissza. Most tehát szó szerint a győzelembe kell menekülniük, ha nem akarnak végzetesen leszakadni, ugyanis soron következő 90 perceik (idegenben: Paks, Videoton, Budapest Honvéd, otthon: Ferencváros, Vasas) a mostanitól is sokkal nehezebbek lesznek.

– A sikertelenségünk ellenére is azt kell mondanom, hogy jól futballozunk, egyenrangú ellenfelek vagyunk – folytatta Radványi Miklós. – Védőmunkánk azonban kívánnivalót hagyott maga után, gyakran kaptunk olyan gólokat, amelyeket nem lett volna szabad összeszednünk, továbbá a kidolgozott helyzeteinket egyáltalán nem, vagy csak nagy erőfeszítések árán tudtuk értékesíteni. Ezeket a rendszerhibákat a koncentráltság hiányára vezettem vissza és azon vagyok, azon vagyunk valamennyien a csapat háza táján, hogy leküzdjük ezeket a „betegségeinket”.

A Mezőkövesd Zsóry FC játékosai közül a Haladás ellen kiállított Szeles egy meccses eltiltása miatt nem szerepelhet, rajta kívül műtét utáni lábadozás és sérülés miatt Gohér, Pillár, Csirmaz és Novák van a maródiak listáján.

– Kolodzey Tamás –

Labdarúgás: NB I, 12. forduló

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Tujvel – Farkas D., Hudák, Iszlai, Szalai A. – Tóth B., Mlinár – Brasen, Strestik, Cseri – Veselinovic.

