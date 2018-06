A kövesdi kézilabdázók nem fognak összeütközni

A fürdővárosiak, egy év szünet után, néhány hete kerültek vissza a férfi kézilabda NB I-be, majd szabadságra mentek a játékosok. A klub vezérkara persze a holtidényben is gőzerővel dolgozik azon, hogy összeállítsa az alapozás menetrendjét, valamint megerősítse a keretet, hiszen céljuk a bennmaradás kiharcolása.

Hazai környezetben

– Július 12-én kezdjük az alapozást – kezdte Pető Péter, a Mezőkövesdi KC technikai vezetője. – Végig hazai környezetben gyűjtjük az erőt, itthon minden adott a zavartalan munkához. Gondolok a sportcsarnokra, a kondicionálási lehetőségekre, a fürdőre. A korábbiakkal ellentétben pillanatnyilag úgy fest, hogy tornákra nem megyünk, bár egy kivételt valószínűleg teszünk és az ózdiak eseményén részt veszünk majd. Edzőmérkőzéseinken saját környezetünkben és idegenben vívjuk majd, július 27-én mutatkozunk be. Teljes programunkat most véglegesítjük és utána ezen már nem változtatunk. A felkészüléshez bőven van időnk, hiszen a bajnokság szeptember 1–2-án kezdődik.

Az már eldőlt, hogy otthoni meccseiket – a hagyományoknak megfelelően – mindig szombat esténként vívják. Fellépéseik izgalmát az adja, hogy miként tudnak kitérni a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata elől. Erről ezt mondta Pető Péter:

– Olyan nem fordulhat elő, mint korábban, hogy ­„összeütközzünk”. Ehhez az első lépcsőben arra van szükség, hogy a két klub felvegye egymással a kapcsolatot, de ehhez meg kell várni a sorsolások napvilágra kerülését. Nekünk július 10-én lesz az időpontrögzítő értekezletünk, addig talán a focisták is színt vallanak. A televíziós közvetítések miatt a labdarúgó mérkőzések időpontjai nem változtathatók, ez pedig tőlünk követeli meg a nagyobb rugalmasságot. Az a tervünk, hogy amennyiben mindkét társaság szombaton lép fel itthon, akkor 17 és 19 órakor kezdődjenek a ­meccsek. A kétórás eltérés a lényeg, így a nézők itt is, ott is szurkolhatnak. A Magyar Kézilabda Szövetség rugalmas szervezet, az esetleges módosítási kérelmünket egészen biztosan elfogadja, mert egyaránt ezt kívánja a sportág, a klubok és a nézők érdeke.

Buday és Drizner

Az MKC idegenbeli szereplései a legváltozatosabb időpontra esnek majd. Amennyiben a nemzetközi kupákban szereplőkkel mérik össze tudásukat, akkor általában hétközi találkozókkal számolnak, de az MKSZ várhatóan hétközi fordulókat is a programba iktat majd. Mint ismeretes, Buday Dániel lett a matyóföldiek vezetőedzője, akinek munkáját Drizner Péter segíti. A teljes stáb ­összetétele néhány napon belül válik nyilvánossá, a tárgyalások jelenleg is folynak.

– Keretünk tagjai közül néhányan már távoztak – folytatta Pető Péter. – Vagy azért, mert máshonnan volt ajánlatuk, vagy azért, mert a klub nem tartott rájuk igényt. Kiszemeltjeinket szakmai szempontok alapján válogattuk: három kézilabdázót már leigazoltunk, róluk úgy gondoljuk, hogy erősítést jelentenek. Csak olyan játékosokat néztünk ki, akik megítélésünk szerint minőségi szempontból megfelelnek az NB I-nek, és hozzájárulhatnak céljaink eléréséhez. Még néhány fiú érkezése várható, ugyanis legalább tizenhatos kerettel vágunk majd neki a pontvadászatnak.

A klubnál fontosnak tartják azt is, hogy hazai mérkőzéseikre megteljen a sportcsarnok, így augusztus elejére kidolgozzák jegyrendszerüket, melynek keretében elsősorban bérletvásárlásra biztatják majd híveiket.

Kézilabda: Mezőkövesdi KC névsorolvasás

Maradnak: Tóth Koppány (kapus), Pásztor Imre (kapus), Bartók Levente (kapus), Menyhárt Máté (balszélső), Dohány Rajmund (balszélső), Kovács Bence (bal átlövő), Zelei Botond (irányító), Jóga Norbert (beálló), Jancsó Nándor (jobbszélső).

Távoznak: Fábián Roland (balszélső), Nebojsa Vojinovic (bal átlövő, szerb), Horváth Loránd (irányító), Sándor Ákos (beálló), Rozmán Benjámin (beálló), Padla József (jobb átlövő), Hangyel Norbert (jobbszélső).

Érkeznek: Predrag Rodic (bal átlövő, szerb, Slag Pozega), Perdo Martins (beálló, brazil, B. Braun Gyöngyös), Stanko Stankovic (jobbátlövő, bosnyák, RK Borac), Kovács Péter (jobbszélső, Mezőkövesdi KC, saját nevelés).

