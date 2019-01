A Kövesd már hármat, a DVTK egyelőre egyet sem

A labdarúgó NB I szombati, tavaszi rajtjára készülnek a csapatok. A két megyebeli együttes éppen egymás ellen csap majd össze, ugyanis a 17.00-tól a Diósgyőri Stadionban DVTK–Mezőkövesd Zsóry FC meccset rendeznek. A borsodi gárdák közül a kövesdiek állnak jobban a tabellán, a mezőny második felének élén, vagyis a 12 csapatos bajnokság 7. helyén. Mindössze hat ponttal vannak lemaradva a dobogó harmadik fokát a magáénak tudó Debreceni VSC-től, és 8 egységgel többet gyűjtöttek, mint a még kieső helyen álló Kisvárda MG. Utóbbiakat egy ponttal előzi meg az éppen bennmaradóként telelt Diósgyőri VTK.

Az alsóházi csapatok, pontosabban a mezőny második fele, hiszen a Mezőkövesdet nem lenne illő közéjük sorolni, elsősorban a kiesés elkerüléséért szállnak harcba a tavasszal, és ennek a célnak az eléréséhez a legtöbb csapat igyekezett megerősíteni, frissíteni keretét, illetve még dolgozik is ezen, hiszen a téli átigazolási időszak 2019. január 14-én éjfélig tart.

A kövesdiek

A kövesdieknél három új fiú dolgozik a csapattal, Bertus Lajos (Paksi FC), Dragóner Filip (Nyíregyháza SFC) és Pekár László (Nyíregyháza SFC).

– Amilyen posztokra amilyen típusú játékosokat akartunk igazolni, azt sikeresen véghez vittük. Ráadásul időben, hiszen a labdarúgók még az előtt megérkeztek, hogy a külföldi edzőtáborba elutazott a csapat, így Kuttor Attila vezetőedző tulajdonképpen teljes kerettel dolgozhatott Törökországban – mondta Tóth László, a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatának szakmai igazgatója, aki arra a kérdésre, hogy az átigazolási időszak végéig érkezhet-e még további játékos, terveznek-e szerződtetést, vagy csak aktivizálják magukat, ha jó fogásra van kilátás, így felelt: – Egy játékos leigazolására van esély, ez attól is függ, hogy a korábbi sérültjeink milyen ütemben épülnek fel a következő napokban. Konkrét ember van, akit akár ma szerződtethetnénk, más kérdés, hogy szabad lesz-e még akkor is, amikor a döntési helyzethez érkezünk. Ha neki akkorra már lesz csapata, akkor olyan játékost próbálunk találni, aki olyan, mint, aki most a látókörünkben van.

A diósgyőriek

Diósgyőrbe eddig egy játékos érkezett, Boros Gábor, aki a Budafoki MTE NB II-es csapatából, kölcsönből tért vissza, de ő nem az első csapat keretéhez csatlakozott, hanem az NB III-ban szereplő DVTK tartalékkal készül.

– Nem elképzelhetetlen, hogy akár a Mezőkövesd elleni mérkőzésig lesz új játékosunk, de azt nem tudom, hogy a folyamatban lévő ügylet realizálódik-e addig, vagy pedig az ezt követő időszakban szerződtetünk labdarúgót – válaszolta megkeresésünkre Tajti József, a DVTK sportigazgatója, aki arra a kérdésre, hogy miért nem sikerült még frissíteni a keretet, a távozók helyét betölteni, így felelt: – Az átigazolási időszak elejétől a végéig ugyanazon szempontok alapján dolgozunk, tudjuk, hogy hova, melyik posztra milyen karaktert akarunk megszerezni, de télvíz idején ez nehezebb. Egy, két, vagy több új játékos érkezése sem jelent feltétlenül egyet az azonnali erősítéssel, hiszen a csapatba be kell építeni őket. Mivel erre most mindenkinek viszonylag kevesebb ideje jutott, ebben a helyzetben az is erősítést jelenthet, amikor egy együttes összeszokottabb lesz, amikor csapatszinten fejlődik. Nálunk a fiatalok építése, beépítése is zajlik, és csak azért nem fogunk új játékost szerződtetni, hogy elmondhassuk magunkról, hogy igazoltunk.

