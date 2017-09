A könyvtáravató után a pincék is nyitnak Kovácsvágáson

A könyvtár a régi polgármesteri hivatal épületében kap helyet – tudtuk meg Sándor Endrétől, Kovácsvágás polgármesterétől. Az épületet a hosszú távú közmunka­program keretében újították fel, lecserélték a nyílászárókat, a tetőt és megtörtént a fűtés korszerűsítése is. A könyvtár új bútorokat, egy korszerű elektronikai rendszert is kapott, valamint a megyei könyvtártól könyveket is.

Az I. Nyitott Pincék Éjszakáján bemutatják a település himnuszát, majd a polgármesteri hivatal pincéje előtt felavatják a májusi kovácsvágási fafaragó táborban készült Szent Orbán-szobrot. Erre az alkalomra Monokról Kovácsvágásra viszik a Szent Orbán-ereklyét is. Ezt követően lehetőség lesz megkóstolni a kovácsvágási pincékben tárolt borokat, de számtalan kulturális program is várja a vendégeket.

A két kovácsvágási eseményen jelen lesz dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár és dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője is.

– ÉM-BG –

