A konyhafelújításra a legbüszkébbek Aszalón

Sikeresnek ítélem meg a 2017-es évet, sok pályázati forráson sikeresen szerepelt településünk, úgy gondolom, megfelelő aktivitást mutatunk a pályázati források vonatkozásában – nyilatkozta portálunknak dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere, akivel a szerkesztőségünk által szervezett polgármesteri találkozón beszélgettünk.

– Vannak olyan kivitelezéseink, amelyek az év folyamán lezajlottak: ezek közül a legnagyobb a konyhafelújítási pályázatunk 40 millió forint értékben. Emellett még több kisebb forrást is elnyertünk, emlékművet avattunk, felújítottuk közösen az aszalói önkormányzati hivatalt, díszkivilágítással láttuk el az aszalói temetőt. De vásároltunk ingatlanokat a településeken, ezekben irodákat fogunk kialakítani. Amit a legjobban szerettük volna, az a konyhafelújítás volt, hiszen több mint 30 éve nem esett át jelentős átalakításon. A felújítással hiszem, hogy a szolgáltatás színvonala is emelkedik a településünkön, mind az ételek minőségében, mind a házhoz jutás időtartamában.

Bizakodóak

Dr. Mészáros István hangsúlyozta, nemcsak a gyerekeket tudják kiszolgálni, hanem a szociális rászorultsági alapon ellátott személyeket is el tudják a jövőben látni, ugyanakkor szeretettel várják a vendégétkezőket is.

– A jövő esztendőt tekintve is bizakodóak vagyunk, ugyanis beadott pályázatokkal rendelkezünk a bölcsődére, az idősek nappali ellátását megvalósító intézményre vonatkozóan, valamint a meglévő óvodánk energetikai korszerűsítésére is – sorolta. – Emellett a még meg nem valósult, de már elnyert pályázati források megvalósítását is szeretnénk elérni. Például a tájházra, illetve a kultúrházra, ahol fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, és ezzel kapcsolatosan napelemekkel látjuk el az épületeket. Beruházásaink között a nagyságrendet képviselve nem a legnagyobbnak, sőt talán a legkisebbnek tekinthető a temető díszkivilágítása, ám a beruházás régóta elvárás volt a lakosság részéről.

