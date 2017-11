A kontinensviadal a tét a miskolciak számára (is)

A honi úszók számára van még egy-két erőpróba ebben az esztendőben, a soron következő a XIV. felnőtt Rövidpályás Országos Bajnokság a százhalombattai Városi Sportuszodában. Az eseményen képviselteti magát a Miskolci Városi Sportiskola is, mégpedig öt lánnyal: Sztankovics Annával, Vécsei Rékával, Esztián Petrával, Csuhai Csengével és Csuhai Kincsővel, ők korábban teljesítették a szükséges szintidőt.

A legjobb mellúszóknak számítanak az országban­­­.” Sajgó László

– Tudomásom szerint Miskolcnak még nincs rövid­p­ályás magyar bajnoka, és érem sem született idáig, a legjobb eredményt Vécsei Réka érte el tavaly, aki a 200 mell döntőjében a negyedik lett, míg a 100 mell fináléjában a hatodik – emlékeztetett Sajgó László, az MVSI edzője. – Azt gondolom, most nagyon jó esélyeink vannak abban a tekintetben, hogy előrébb lépjünk és a miskolci úszósport újabb mérföldkőhöz érjen, de előre semmit sem szeretnénk elkiabálni.

A szakember külön is elmondta várakozásait.

– Vécsei Réka indul 50, 100 és 200 méter mellen, 100 méter vegyesen, illetve 50 méter gyorson, Sztankovics Anna szintén ott lesz a gyors kivételével az előbbi négy számban – folytatta Sajgó László.

– Egyértelműen a legjobb mellúszóknak számítanak az országban, persze vannak riválisok, de mindketten nagyon szeretnék, ha női vonalon ők ketten képviselnék az országot, a várost a decemberi koppenhágai Európa-bajnokságon 50, 100 és 200 méter mellúszásban.

Amint az ismert, Sztankovics Anna a nyár végén igazolt Miskolcra a fővárosból, hogy miként ment a beilleszkedés, milyen a viszony klubtársával, Vécsei Rékával, arról Sajgó László az alábbiakat nyilatkozta.

– A felmerülő problémákat mindig igyekeztünk megoldani, úgy érzem, sikerült is – hangsúlyozta a tréner. – A két lány jól kijön egymással, a munkában támogatják, ösztönzik a másikat, semmiképpen sem hátráltatják, egymásra pozitív hatást gyakorolnak. Jó csapatmunkán vagyunk túl, ami remélhetőleg eredményeket is hoz majd.

Tizenegy évesen

Nem meglepő, ha a felnőtt ob-n indulnak 14 évnél fiatalabbak is, már ha elérték a szintidőt. Most egy ilyen fiatal úszóval jelen lesz Százhalombattán az MVSI is, lévén Esztián Petra 2006-os születésűként még mindössze 11 esztendős.

– Valóban nem a kor dönt, ha valakinek megvan a szükséges ideje, akkor ott lehet a mezőnyben – nyilatkozta Sajgó László. – Mindez nem túl gyakran fordul elő, ez igaz, de Sztankovics Anna 13 és fél évesen már felnőtt magyar bajnoknak mondhatta magát. Petra a saját korosztályában tavaly aranyérmes volt, idén pedig ezüstérmes, ez mutatja, hogy egy rendkívül tehetséges versenyzőről van szó, aki különben szintén mellúszó. Nem lesz döntős, de meg fogja állni a helyét, biztos vagyok abban, hogy javítani fog a legjobb idején. Ő három mellúszó számban állt rajtkőre, 50, 100 és 200 méteren, valamint 100 méter vegyesen.

Már nem először

Az országos bajnokságra Csuhai Csenge és Csuhai Kincső is szintidőt úszott a Miskolc Városi Sportiskolából. Mindketten megméretik magukat mell, pillangó, gyors és vegyes úszószámokban, csupán háton nem. A 16 éves lányok korábban már vettek részt rövidpályás ob-n, így számukra nem lesz idegen az esemény miliője. „Ők is szeretnék minél eredményesebben képviselni a klubot, és a lehető legelőrébb végezni” – mondta róluk Sajgó László.

