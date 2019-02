A koleszterin is a néma gyilkosok közé tartozik

A magas koleszterinszint már-már népbetegség – mondta Gulyásné Debreceni Ildikó, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház vezető dietetikusa. Sajnos egyre többen vannak. Ez önmagában nem betegség, de jelentős rizikófaktor a szív- és érrendszeri megbetegedések területén – fogalmazott.

Az egészséges táplálkozás hozzájárul a koleszterinszint csökkentéséhez.” Gulyásné Debreceni Ildikó

Sokan nem is tudják, hogy magas a koleszterinszintjük, hiszen ez vérvétel útján állapítható meg. Nincs semmiféle tünete.

Így van, nincs tünete. Nem fáj, nem viszket. A gond az, hogy a koleszterin lerakódik az érfalakra, és elzárhatja a vér útját, ami bizony sok esetben tragikus is lehet.

Akkor, ha magas a koleszterinszintje, magas a vérnyomása is? Hiszen a magas vérnyomásúaknál is beszűkül az ér…

Lehet összefüggést keresni, de nem biztos, hogy akinek magas a koleszterinszintje, annak magas a vérnyomása is. A koleszterinszintet először meg kell próbálni étrendi változtatással csökkenteni. Van, akinek persze ez nem használ, de mindenképpen meg kell próbálni.

Milyen diétát alkalmazzon, akinek magas a koleszterinje?

Egyrészt a magas koleszterinszintű élelmiszerek fogyasztását kell radikálisan lecsökkenteni, másrészt növelni kell a rostban gazdag ételek fogyasztását. A rostok a tápcsatornában lekötik a koleszterint, tehát nem rakódik le az érfalra. Koleszterint az állati eredetű élelmiszereink tartalmaznak, főként a zsírban gazdagok. Zsíros húsok, felvágottak, töpörtyű, a belsőség, a tojássárgája. Vagy például a zsíros tejtermékek is magas koleszterinszintet okoznak. Egy átlagember egy nap olyan 5oo-6oo milli­gramm koleszterint fogyaszt. Ha diétát akarunk tartani, 300 milligrammtól többet nem volna szabad bevinni a szervezetünkbe. Néhány élelmiszernek a koleszterintartalma nagyon magas, a tojássárgájának például 250 mg/100 g, a májnak 430, a szarvashúsnak 110, a teavajnak 230. Szinte nincs koleszterin a növényi eredetű olajokban, margarinokban. Arra kell figyelnie a diétázónak, hogy növényi eredetű élelmiszert fogyasszon. A tejtermékek között pedig a zsírszegényeket érdemes keresni.

Mi a helyzet a kenyérrel, pék­süteménnyel?

A teljes kiőrlésű kenyeret javasoljuk, hiszen abban is rostok vannak, és mint mondtam, a rostos ételek csökkentik a koleszterinszintet. Jó, ha eszünk napi szinten étkezési zabkorpát. S ami nagyon fontos, naponta négyszer együnk zöldséget, ami adagonként legyen legalább 6 dekagramm. Az nem jó, ha egyszerre megeszünk egy fél kilót, nehezebb lesz az emésztésünk. Ismétlem: négyszer hat deka zöldség naponta nagyon jó élettani hatással bír. A gyümölcs is fontos, azt is naponta kellene fogyasztanunk. Napjainkban divat a különböző olajok használata, például a kókuszzsír, pálmaolaj. Ez a kettő kivétel, nem telítetlen, hanem telített zsírokat tartalmaznak. Ezek a magas koleszterinszintben szenvedőknek nem ajánlottak. Vigyázzunk arra is, hogy ne süssünk sokszor olajban, ne égessük meg az olajat, mert ez ugyan nem a koleszterinszintet növeli, de káros hatással van a szervezetünkre.

B. Tóth Erika

