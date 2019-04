A kockás füzetben született a dinókiállítás

Rögtön pontosítani szükséges a címbeli megállapítást: a kiállítás lényegében nem a kockás füzetben született, hanem a Pannon-tenger Kiállítóépületben.

A Dinók Földjén (MezoZOOikum) a Herman Ottó Múzeum nagy vállalása, bár még nem nyerte el a végső formáját, érkeznek hozzá például fosszíliák a tengerentúlról, de 2023-ig mindenképpen fennmarad, hogy új és újabb látogatói közönség tudását gyarapítsa, és teremtsen kedvet a Föld történetének megismeréséhez.

Száznyolcvanötmillió év tere

A kockás füzet is a valóság része, természetesen – Watah Veronikától, a Herman Ottó Múzeum Földtörténeti és Természetrajzi Tárának vezetőjétől hallottunk róla, amikor a Dinók Földjén születéséről kérdeztük.

A füzet Szolyák Péteré, a Herman Ottó Múzeum jelenlegi általános helyettesként megbízott igazgatójáé volt, aki évekkel ezelőtt még tárvezetőként készítette az első vázlatokat, miután már megvolt az ötlet: milyen új attrakciót mutassanak be a két meglévő állandó kiállítás mellett. A múzeumi bemutatótér nagysága korlátozott: a konferenciaterem és annak galériája, valamint a vetítőterem felé lehetett tervezni a bővítést.

Az első skiccek a hely legjobb kihasználására vonatkoztak.

– Az alaprajz vázlatán azt vettük számításba, hogyan tagolhatnánk a konferenciaterem kilencszer kilenc méterét a leghasznosabban. A mezozoikum száznyolcvanötmillió évet felölelő földtörténeti kor, minden bemutatható részletére kiterjedő kiállításról nem is álmodhattunk, inkább szemelvényeket szerettünk volna, kedvcsinálónak. És természetesen: dinókat. Azt kellett eldönteni, milyen egységek és milyen tagolásban kerüljenek a térbe. A sorrendiségnél fontosabb volt, hogy legyen meg az átkötés lehetősége egyik blokkból a másikba. A látogató kapja meg a felfedezés, kutatás élményét és késztetést arra, hogy a kiállításból kilépve is tovább foglalkoztassa Földünk története és ezáltal jövője – idézi fel Watah Veronika.

Felülírta a látvány

Már a tervezés is éveket vett igénybe – előbb a múzeumi csapat pontosította, mit szeretnének, majd látványterveket készíttettek: a megbízást Molnár Zsuzsa díszlet- és jelmeztervező múzeumi kiállításokra is szakosodott vállalkozása kapta. Megjegyzendő: az ő munkájuk a bükkábrányi mocsárciprusleletet bemutató Őserdei ösvényeken című Pannon-tengeres kiállítás is.

– A látványtervek több elképzelésünket átírták – emlékszik Watah Veronika. – El kellett fogadnunk, hogy a látványtervező más szemszögből látja: mi lesz a jó, mi működik és mi nem. A közös munka sok megbeszélést és kompromisszumot igényelt, de úgy tudtunk engedni, hogy megmaradtunk a tudományos korrektség határain belül – magyarázza.

A miskolci dinókról külön is kérdezzük: egyezményes-e a tudomány álláspontja arról, hogy így néztek ki ezek a valaha volt lények.

– Alapos tudás birtokában készítette ezeket a miskolci példányokat Antal Tamás, a Magyar Természettudományi Múzeum szakembere. A publikált leletek sok tekintetben eligazítanak, de vannak olyan részletek, amelyek ábrázolásában a képzelet is szerepet játszik. Mi is bemutatunk olyan dinót, amelyikről tudni lehet, hogy a testét toll borította, de hogy milyen és mennyire, az nem derül ki a fosszíliákból – teszi hozzá.

Kitérünk arra is, mennyire befolyásolja egy kiállítás – a miskolci kiállítás – sikerét, hogy vannak benne dinoszauruszok?

– A dinoszauruszok olyan őslények, amelyek a legjobban megmozgatják a gyermeki képzeletet, ilyen bemutatóval könnyű bevonni ezt a korosztályt, márpedig az aktív részvétel a kiállításunknak fontos eleme – mondja Watah Veronika, bevallva: a dinoszauruszok népszerűségének oka őt is mindig érdekelte. – Sőt, azon is szoktam gondolkodni, hogy vajon mi volt előbb: a dinókhoz kötődő üzlet élesztette fel a kíváncsiságot, vagy épp a hallatlan érdeklődés hozta mozgásba a dinós tárgyak piacát – teszi hozzá.

ÉM-BA

S. O. S. a Mentőcsapatnak!

Dinók Földjén – MezoZOOikum

A miskolci Herman Ottó Múzeum kiállítása, a Pannon-tenger Kiállítóépületben.

Nyitva: keddtől vasárnapig, 9 órától 17 óráig.

A kiállítás interaktív, a résztvevőket a kerettörténet ezzel az üzenettel szólítja meg, kérve, legyenek a mentőcsapat tagjai.

„A Kr. u. 2018-ból érkezett SAURUCARIA kutatóexpedíció i. e. 94 972 821-ben, közvetlen a hazaindulás előtt szerencsétlenül járt. Egy Acrocanthosaurus támadott meg minket. Az időhajó összetört, de javítható, az üzemanyag azonban megsemmisült. Legalább 140 gr trilobítiumot kell szereznünk. Megpróbáljuk elérni a Carswell-krátert. A begyűjtött leletanyag nagy része sértetlen. A kutatóexpedíció minden tagja ép és egészséges! Dino Sauris kapitány”

