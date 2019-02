A kislány élni akart, és ma már kúszik-mászik

Ebben a hónapban lesz kétéves az a kislány, aki 2017 februárjában mindössze 400 grammal jött a világra. Ráadásul ez a súly a köldökzsinórral együtt értendő. A csoda azonban megtörtént, mert a kis Kinga élni akart. Egyéves korára megtízszerezte a súlyát, ma pedig már kúszik-mászik és kapaszkodva járni tanul.

Szerdán látogattuk meg őt és édesanyját, Kissné Hofmeister Szilviát boldvai otthonukban. Sőt tavaly óta egy új babával is bővült a család. Megérkezett a kistestvér, Diána, aki most 5 hónapos.

Örökmozgó

Kinga még mindig picike, mindössze 6,7 kilogramm, de rendkívül erős és ügyes. Egy cseppet sem volt megilletődve az idegenek érkezése miatt, sőt rögtön bemutatta minden tudományát. Felmászott a kanapé karfájára, majd onnan szép óvatosan ereszkedett le. Aztán az egyik színes játékát vette le a polcról. Pörgette, forgatta, csilingeltette, közben kíváncsi szemekkel figyelte, látjuk-e mindezt. Természetesen megdicsértük, így aztán közelebb merészkedett hozzánk. Mindent meg akart vizsgálni: a fotós kollégánk fényképezőgépét, majd újságírókollégánk jegyzeteit. Szeme sarkából azonban az ajtót leste, mert ha kinyílt, uzsgyi, máris szökött volna.

De még nem volt itt a kinti séta ideje, úgyhogy Szilviával ültünk le egy kicsit beszélgetni. Megtudtuk tőle, Kinga örökmozgó baba, egy percig sem marad egy helyben. Nagyon érdeklődő, mindenre kíváncsi. Rendszeresen járnak korai fejlesztésre és kontrollvizsgálatokra, bár ez utóbbira már nem olyan gyakran, mint korábban. Már mondogatja az első szavakat: mama, papa, baba. Nemrég voltak vizsgálatokon, és szerencsére nincs semmi nagyobb baj. A kancsalságát kell majd korrigálni, amit a szemizomgyengeség okoz. Ez koraszülötteknél gyakori probléma. A súlya is kicsi, amit magas kalóriatartalmú tápszerrel próbálnak növelni, de Szilvia nincs könnyű helyzetben, mert a kislánynak nem a legjobb az étvágya. A szilárd táplálékból nagyon keveset eszik.

– A szakemberek azt mondják, majd 5-6 éves korában derül ki, hogy mennyi lemaradása van a vele egykorú, de normál súllyal született babákhoz képest. Addig még nagyon sokat fejlődik – jegyzi meg az édesanya.

Félelmek

Majd elmeséli, hogy amikor másodszorra is terhes lett, aggodalmak gyötörték. Vajon minden megismétlődik, ami Kingával?

Szilvia 2017-ben húsz hetes terhes volt, amikor jelentkezett nála az úgynevezett HELLP-szindróma. Magas vérnyomás, fehérje a vizeletben, a trombocitaszám esése, a májfunkció romlása és gyomorfájdalom. Az ultrahangon pedig kiderült, hogy kevés a magzatvize, és a magzat sem éri el a megfelelő fejlettséget. A 24. héten sürgősségi császármetszésre volt szükség. Kingának akkor már körülbelül 800 grammnak kellett volna lennie, de ettől messze elmaradt.

– Az orvosom azt mondta, 50 százalék az esélye, hogy mindez másodszorra is megismétlődik, de fiatal vagyok, hordjam ki a terhességet, és odafigyeléssel szabályozhatók a HELLP-szindróma tünetei. Végül a tünetek valóban jelentkeztek Diával is, de csak a 31. héten kellett befeküdnöm a kórházba, és a 38. héten szültem. Diána 2800 grammal jött a világra. Kinga kezdetben nem tulajdonított neki nagyobb figyelmet, de most már nagyon szereti. Simogatja, puszilgatja, és kommunikálnak is, egymás ellen sikongatnak – meséli Szilvia.

Van segítség

A hétköznapokról is kérdezzük. Mint mondja, ha egyedül van itthon a kicsikkel, akkor nem könnyű. Diácska még kétszer alszik, Kinga csak egyszer, így olykor várniuk kell egymásra. A sétálás sem könnyű. Az egyik baba a kenguruban, a másik a babakocsiban. Van ugyan ikerbabakocsi, de az olyan nagy, hogy nehézkes vele közlekedni. Szerencsére, azért van segítség. A kislányok édesapja, amikor nem dolgozik éppen, a két nagymama és néha még a keresztmama is vállal egy kis gyermekfelügyeletet.

Szilvián az anyai büszkeség és boldogság látszik. Bár küzdelmes volt Kingával az első év, de minden fáradságot megért, hogy most két egészséges, életerős kislánya van.

Hegyi Erika

Otthon van az újévi baba Sajóecseg – Az új év első babája jó kislány, csak eszik és alszik. Büszke rá Sajó­ecseg és a nagymama is. Hazatérhetett sajóecsegi otthonába az ország első újévi babája. Sinka Vanda január 1-jén 0 óra 8 perckor jött a világra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház szülészetén. Súlya 2350 g... Tovább a cikkhez

A legnagyobb nap a legPICibb hősöknek Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Évente 8000 gyermek jön idő előtt világra Magyarországon. A koraszülés jelensége így minden évben közel tízezer hazai családot érint – november 17-én, a koraszülöttek világnapján rájuk, a legPICibb hősökre, plusz a téma fontosságára és aktualitására hívta fel a fi... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA