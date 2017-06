„A kisfiam nagyon szomorú, mert nem ülhet a kitűnő tanulók között”

Nem vagyok elégedett a gyerekeim bizonyítványával. Mit tegyek? Tanuljak velük nyáron? – kérdezte az egyik édesapa a minap, amikor szerkesztőségünkben Balogh Beáta gyermek- és ifjúsági szakpszichológus válaszolt a szülők kérdéseire. A téma aktualitását az adta, hogy vége az idei tanévnek, a diákok a napokban megkapják bizonyítványukat is.

Balogh Beáta hangsúlyozta: mindig azt kell figyelembe venni, hogy a gyerek a képességeinek megfelelően tanul-e. Ha igen, akkor nincs probléma. Kiderült, a szóban forgó gyerekek élsportolók is. A szakember jelezte, a sport duplateljesítményt jelent. Mint mondta, pár tizeden nem szabad problémázni, hiszen kutatások bizonyítják, hogy nem attól lesz sikeres valaki az életben, hogy az iskolában jó osztályzatai voltak. A mai iskolarendszer azt várja el, hogy a diákok mindenből egyformán jól teljesítsenek. Az azonban nagyon ritka, hogy valaki mindenből kiváló. Aki a reál tárgyakat szereti, az általában gyengébb a humán területen, és fordítva. Az a lényeg, hogy legyen, ami érdekli és szívesen tanulja. A tanulással kapcsolatban pedig hangsúlyozta: nem helyes, ha állandó kontroll alatt tartja a szülő a gyereket, mert ezáltal nem alakul ki a diák tanulás iránti belső motivációja. Ez különösen serdülőkorban okozhat majd problémát, amikor az iskola lehet az első, amit elutasít.

Naplót ne!

A nyári nyelvtanulással kapcsolatban is érkeztek kérdések. Balogh Beáta elmondta, nyáron ne teszteket töltsön ki a gyerek, hanem valamilyen játékos formában foglalkozzon az idegen nyelvvel, hogy ne kényszernek érezze a tanulást, hanem észrevétlenül sajátítsa el az ismereteket.

Voltak olyan szülők, akik a nyári kötelező olvasmányokkal kapcsolatban kérték a szakember tanácsát. A pszichológus jelezte, ha a gyerek szeret olvasni, akkor ezzel nem lehet gond, de a külső kontroll ebben az esetben sem célravezető. Hagyni kell, hogy a gyerek saját maga ossza be, mikor melyik könyvet akarja elolvasni.

Egy elsős kisgyerek édesanyja arról számolt be, hogy a tanítónő azt kérte a gyerekektől, írjanak naplót a nyári szünetben, nehogy elfelejtsék a betűket. A szakember azonban több szempontból is aggályosnak tartja ezt a kérést. Először is azért, mert az írás automatizmus, amit nem lehet elfelejteni, vagy ha egy-két elem homályba vész a nyáron, azt minimális gyakorlással újra meg lehet tanulni. Naplót pedig azért sem helyes a gyerekekkel íratni, mert olyasmi is történhet velük és a családdal a vakáció alatt, ami intim szférát érinthet.

Egy négyes miatt

Egy másik édesanya azt mesélte, kisfia szomorú, mert lesz egy négyese, és az évzárón nem ülhet ott azok között, akik a csupa ötös bizonyítványukért jutalomkönyvet kapnak. Szerinte nem helyes, hogy megkülönböztetik a gyerekeket. A pszichológus szerint sem helyes. Hangsúlyozta: rengeteg oka lehet annak, hogy egy jó képességű gyereknek van egy négyese a bizonyítványában. Nem szabad emiatt az iskolának azt sugallnia, hogy ez a gyerek értéktelen. Az év végi jutalmazásra más megoldást kell találni, javasolta a szakember.

– A kislányom zongorázni tanul, a zongoratanára kérte, hogy nyáron is gyakoroljon, nehogy elfelejtse a darabokat – számolt be egy édesanya.

Balogh Beáta szerint a nyári szünetben csak akkor zongorázzon a gyerek, ha azt ő maga akarja. Ki kellene deríteni azt is, hogy ez a kislány egyáltalán akar-e zongorázni, vagy csak az édesanyja kedvéért teszi. Sikeresek csak akkor leszünk bármiben, ha azt szívesen, önként tesszük, hívta fel a figyelmet.

– Hegyi Erika –

Mi legyen, ha megbukott?

Egy másik szülő azért aggódik, mert a fia egy tantárgyból megbukott, de ő nem tud neki segíteni, hogy eredményesen felkészüljön a javítóvizsgára, magántanárra pedig nincs pénze. A szakember szerint a felkészítés nem is a szülő dolga, az iskolának ebben segítséget kell nyújtania. Az édesanya annyit tehet, hogy biztatja a gyerekét: képes megtanulni a tananyagot.

És még egy probléma. A negyedikes kislány kitűnő, de úgy, hogy az édesapja nagyon sokat tanul vele. Az édesanya azonban szeretné, ha a gyereknek lenne ideje játszani és pihennie is, még akkor is, ha emiatt lenne néhány négyese. A pszichológus az édesanyával ért egyet. Mert mint korábban is említette, a tanulással kapcsolatos saját motiváció csak akkor alakul ki a gyerekekben, ha nincsenek állandó kontroll alatt.

