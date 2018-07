A kis őzikék imádják a kecsketejet Mályiban

Egyiküket gyerekek találták meg a mezőn, míg társa egy gyárban tévedt el. Menedékre leltek a madarak között, ahol megnőnek, majd visszatérnek a természetbe.

Mivel a körülöttük éldegélő 12 gólyával nem éppen baráti a viszonyuk, az éjszakákat karámban töltik. Napjaik egyébként legelészéssel és játékkal telnek.

Várhatóan nyár végére erősödnek meg annyira, hogy elhagyják Mályit, és egy vadászattól mentes területen, védelmező bilétával a fülükben kezdjék meg önálló életüket.

Lehoczky Krisztián, a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke azt is elmondta, hogy nem jelent majd gondot visszaszokniuk a természetbe. Két bakról van szó, akik most még nagyon barátságosak, de amint ivaréretté válnak, előbújik állati ösztönük, és még a gondozóikat is hajlamosak megtámadni.

– Király Csaba –

