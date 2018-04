A késői tavasz ellenére nincs gond a földeken

Nincs probléma az őszi vetésekkel, nem okozott számukra gondot a tél – mondta érdeklődésünkre Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.

Nincs nagy belvíz

– Jó idő volt ősszel, ezért erős, jó kondícióban lévő növényekre jött a tél a gabonafélék esetén, de a repcénél is időben megerősödött a gyökérnyak, így nem okozott gondot a fagy, és jó állapotúak az őszi vetések mindenhol a megyében – magyarázta.

A megye nagy részén a belvíz sem okoz problémát, bár elég sok volt a csapadék errefelé is.

– Télen sem volt hiány esőben vagy hóban, de azt még el tudta nyelni a talaj. Az utolsó, már tavaszi csapadék volt az, amivel éppen telítődött, ezért néhány helyen – mint a Taktaköz vagy Dél-Borsod egyes részei – megjelent a belvíz, és ott sajnos gondot is fog jelenteni a vetésben. De máshol ilyen probléma nincs – tette hozzá.

Ugyanakkor a talaj sok helyen sáros, és nem is tud rendesen megszáradni, hiszen a héten újra esett – néhol egy kis jéggel is kísérve. Ezért nem mindenhol tudtak a gépekkel a földekre menni időben.

– Ennek ellenére a tavaszi munkálatok jól haladnak, a fejtrágyázás már a vége felé jár mindenhol. Ahol a talaj homokosabb, magasabban fekvő, így könnyebben száradt, ott már a talajmunkákat is elvégezték, vagy végzik ezekben a napokban, de tudok olyan helyről is, ahol már a tavaszi vetésen is túl vannak – tette hozzá az elnök.

Ez azonban nem mindenhol van így, sőt vannak olyan területek is, ahol már a korai vetésekkel is gond van, mert nem tudták időben elvégezni, mint amilyen például a borsó. Áprilisban már a kapásnövények, így a napraforgó és a kukorica is a földbe kerülhet, ha el tudják ültetni a gazdák. De a növényvédelmi tevékenységben is van feladat.

– Mindenki jól felkészült, a gépeket rendbe tették, mindent beszereztek, így nem okoz nagy késedelmet az időjárás.

Az időjárás viszontagságainak kivédése kapcsán Taskó ­József megerősítette: továbbra is május 1-je a céldátum a kamara által felügyelt és üzemeltetett jégkármérséklő rendszer beindításának, melynek kapcsán megyénkben a kezelők oktatása már befejeződött, még a konténerek és a palackok egy részét telepítik. De nem lesz akadálya annak, hogy időben indulhasson megyénkben és az egész országban is a rendszer, amely jelentősen csökkenti majd a jégkárokat.

