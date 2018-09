A kép, mint a beltér meghatározó eleme

A berendezkedés utolsó fázisa a kiegészítők megválasztása, vagyis a dekoráció. Jól tesszük, ha ilyenkor a faliképek felé vesszük az irányt, ugyanis a képek már hosszú idő óta jelen vannak az otthonainkban. Egyszerűen remekül kiegészítik a teret. Szerencsére ma már rengeteg féle kép közül választhatunk – legyenek azok bekeretezett családi fényképek, festett vászonképek, vagy akár korszerű technológiák felhasználásával készült modern képek.

A festett kép, az örök klasszikus

A festett vászonképek igazi klasszikusnak számítanak, amelyek a hagyományos és jól bevált technológiával készülnek. Viszont ez a módszer még mindig sikeres, hiszen az ecsetnek és a vászonnak meg van a maga varázsa. Ez a klasszikus stílus képes a legjobban megmutatni, hogy milyen művészi értékek rejlenek a festőben. Ön határozza meg, hogy mi legyen a képre festve, a festő pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse a kívánságát. Ebben az a legjobb, hogy a fantázia határtalan – az ecsettel bármit fel lehet vinni a vászonra.

Valami modernebbet szeretne?

Ha Ön nem festett faliképet keres, akkor is sok más lehetősége van. A szépen bekeretezett családi fénykép is a hagyományos megoldások közé tartozik, és így nap mint nap a szerettei néznek vissza Önre. Persze modern képet is választhat különféle mintákkal vagy fotókkal. Közkedvelt manapság a Marilyn Monroe falikép, akárcsak más ismert személy és híresség képe is. Ha tehát a korszerűbb és érdekesebb lehetőségek felé hajlik, bátran induljon el ezen az úton.

Képet már az interneten is vásárolhat

A 21. században már a képvásárlást is elintézheti otthonról, mégpedig az interneten keresztül. Valóban egyszerű, ugyanakkor gyors, sok időt spórolhatunk, és talán még így jobb minőségű képekre is rábukkanunk. Ha örömmel látná, hogy az otthona részévé válik a művészet egy darabja egy szép kép formájában, akkor mi a világhálón keresztüli vásárlást ajánljuk.



