A kenneljükben haltak éhen a gyönyörű agarak Hernádnémetiben

Hatalmas visszhangot váltott ki az a döbbenetes eset, amelyre pénteken derült fény Hernádnémetiben. A sokat látott állatvédők is megdöbbentek, amikor bejutottak a portára, ahol a kennelekben találtak meg tizenöt tetemet, köztük olyat is, amelynek jóformán csak a csontváza maradt meg.

Vidéken jellemző, hogy ilyen eseteknél félrenéznek az emberek.” Nagy Henriett

Szurkolói összefogás

A Diósgyőri szurkolók az állatkínzás ellen csoport közösségi oldalára érkezett egy jelzés, hogy két nagyon rossz állapotban lévő agarat láttak Hernádnémeti egyik portáján, amelyeket érdemes lenne megnézni. A jelzést adó hölgy enni adott az állatoknak, de látta, hogy itt nagyobb segítségre van szükség.

– Szerdán mentünk ki először este megnézni a kutyákat, és azonnal látszott, hogy nagyon rossz bőrben vannak. Értesítettük az Agár Fajtamentés tagjait, akik pénteken tudtak eljönni, így addig is etettük a kutyákat – mondta el megkeresésünkre Csik Zoltán, a diósgyőri szurkolói mozgalom egyik vezetője. Hozzátette: bár többször jártak a háznál, ők nem találkoztak a tulajdonossal.

Pénteken megérkeztek a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány keretein belül működő Agár Fajtamentés tagjai is, akik hatósági segítséget kérve jutottak be a portára, értesítve a település jegyzőjét is. Odabent aztán rettenetes kép fogadta őket, ugyanis a kennelekben tizenöt tetemet találtak, de tudomásuk szerint a tulajdonos nő hozzátartozói már el is földeltek korábban elpusztult állatokat.

A porta és a kutyák tulajdonosa egy agártenyésztői és vadász körökben jól ismert nő, aki állataival rendszeresen vett részt nemcsak versenyeken és bemutatókon, hanem hagyományőrző rendezvényeken is fellépett velük. A településen élők és a név nélkül nyilatkozó kutyások szerint is másfél éve, az édesapja halála után változott meg a viselkedése, befelé forduló lett, nem engedett be senkit a házába, és a kapcsolatot is megszakította a korábbi ismerőseivel. Többen úgy fogalmaztak, hogy furcsán kezdett viselkedni.

A két csontsovány kutya mellett egy rokona udvarán újabb négy agarat találtak a fajtamentők, amelyeket szintén magukkal vittek. Ezek jobb fizikai állapotban voltak, azonban a viselkedésük alapján nekik sem lehetett jó soruk.

– Ők kaptak enni, őket vitte a rendezvényekre a nő, de az idegrendszerük katasztrofális állapotban van, különösen az egyiknek. A reakciójukból látszik, hogy amikor nyúl feléjük az ember, ugyanúgy számítanak pofonra, mint simogatásra – mondja Nagy Henriett, az Agár Fajtamentés állatvédő szervezet tagja.

Az ideiglenes kiemelés után most a helyi jegyző feladata elbírálni, hogy a hat kutya visszakerül-e a gazdájához, vagy végleges elkobzás lesz a sorsuk. Nagy Henriett azt mondja, el sem tudja képzelni azt a lehetőséget, hogy a kutyusok visszakerüljenek a nőhöz, reméli, hamarosan új szerető gazdikat kereshetnek számukra.

A fajtamentők és az állatvédők számára felfoghatatlan, hogy ha a nő mentális állapota miatt nem is gondoskodott a kutyákról, miért nem jelezte senki hamarabb, hogy baj van. A bomló kutyatetemek biztosan nagyon büdösek voltak, amit a szomszédoknak is érezni kellett, és a családtagok is tudtak az állapotokról, mégsem kértek segítséget a kutyáknak.

Elhallgatják, félrenéznek

– Sajnos, vidéken jellemző, hogy elhallgatják az ilyen eseteket, félrenéznek vagy egyenesen eltussolják. Rendszerszinten van szükség változásra, hogy az ilyen esetek megelőzhetőek legyenek. Általában az oltatlan, nem regisztrált, nem chipelt kutyák kapcsán szoktak ilyen esetek előfordulni, ez a mostani a ritka kivételek közé tartozik – teszi hozzá Nagy Henriett.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend­őr-főkapitányság sajtóreferensének tájékoztatása szerint a Miskolci Rendőrkapitányság állatkínzás büntette miatt kezdte meg a nyomozást. A helyszíni szemle után megkezdték az adatgyűjtést, az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik. Ez tudomásunk szerint csupán annyit jelent, hogy a nőt még nem hallgatták ki.

Egy francia buldogot is

Nem a hat agár került csak mentésre pénteken a megyénkben, a szurkolók szintén jelzés alapján egy tolcsvai francia buldog gazdáját is felkeresték, ahonnan szintén azt jelezték, hogy a kutya rossz bőrben van. Ahogy Csik Zoltán mondja: a férfi először tagadta, hogy rossz állapotban lenne a kutya, majd amikor kimentek, közölte, hogy neki amúgy sincs rá szüksége, vigyék el. Őt szintén az agármentők vitték magukkal, mint tőlük megtudtuk, a chip alapján egy korábbi tulaj is képbe került, aki közölte, nem tudja már, kinek adta oda az ebet, és nem is érdekli. Ennél az esetnél is feljelentést tettek.

