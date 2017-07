„A kémia mindig logikus, de megtalálni benne a logikát, na az a kihívás…”

Ezüst­éremmel tértek haza a magyar diákok a 49. Nemzetközi Kémia Diákolimpiáról, melyet Thaiföldön rendeztek. Négy ezüstérmet szereztek, ezzel az európai országok legjobbjai között vannak. A versenyen 76 ország 297 diákja indult, a magyar csapat ezzel a kiemelkedő eredménnyel az országok nem hivatalos rangsorában a 10. helyig jutott. A csapat legjobbja a tiszaújvárosi Sajgó Mátyás, aki a Földes Ferenc Gimnázium diákja. Matyival nem először készítettünk interjút, hiszen nem először tért haza szépen csillogó éremmel valamely nemzetközi versenyről.

Mennyit kell tudnia egy diáknak ahhoz, hogy kijusson a kémia-­diákolimpiára és ott jó eredményt érjen el?

Sajgó Mátyás: Kémiából rengeteg mindent. Tulajdonképpen az egyetemi tananyag egy részét is. Magyarországon úgy megy a csapat kiválasztása, hogy a kémiából rendezett Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny mindkét kategóriájából behívják az első tíz helyezettet egy válogatóra, és még néhány embert, akik jól szerepeltek a Középiskolai Kémiai Lapok versenyén. Így körülbelül 30 diákból válogatnak az ELTE tanárai. Másfél-két hétig előadásokon és laborgyakorlatokon veszünk részt, majd két vizsga következik. Ezeken választják ki a legjobb 12 embert. Június elején újabb laborgyakorlatok és vizsgák után kiderül, hogy közülük melyik 4 diák kerül be az olimpiai csapatba. Nagyon szoros eredmény alakult ki a válogató végére. Kalapos Péter (ELTE Trefort Gimnázium), Turi Soma (ELTE Apáczai Gimnázium), Botlik Bence (ELTE Apáczai Gimnázium) és én kerültünk be a magyar csapatba.

Milyen feladatokkal kell megbirkózniuk az olimpikonoknak?

Sajgó Mátyás: Több nagy témakör van: fizikai kémia, analitika, szervetlen és szerves kémia. Ezek közül a legnehezebb, de számomra egyben a legérdekesebb is a szerves kémia. Rengeteg különböző reakciót kell ismerni és megérteni. Ami pedig a gyakorlatot illeti, tudnunk kell használni például a spektrofotométert, NMR-t és sok más eszközt is mérésekhez, illetve szintézisekhez. Ezeknek nagy része nem középiskolai tananyag.

Hogyan zajlott a diákolimpia?

Sajgó Mátyás: Az első nap, miután megérkeztünk, megismerkedtünk a kísérőnkkel, egy helyi diákkal, aki vigyázott ránk kint tartózkodásunk alatt, hogy mindig a megfelelő helyen legyünk. A versenyfeladatokat tanáraink a versenynapok előtti napon és éjszaka fordítják, ezért tanárainktól már a második nap a verseny megnyitója után el kellett búcsúznunk. A telefonjainkat is elvették tőlünk, hogy nehogy valamilyen csalás történjen. Miközben tanáraink már dolgoztak, nekünk még szabad­idős programot szerveztek. Ellátogattunk többek között a királyi palotába is. Délután már a másnapi verseny felkészítéseként bemutatták, hogy a laborfeladatokon milyen eszközöket kell majd használnunk. A következő nap rendezték az 5 órás laborgyakorlatot. Az elején kiadták a feladatsort, 20 percünk volt elolvasni, majd a következő 5 órát mindenki úgy osztotta be, ahogy akarta. A laborfelügyelő vigyázott, hogy ne beszélgessünk egymással és ne robbantsuk fel a labort se, de más segítséget nem kaptunk tőle. Három feladatot kellett megoldanunk, elég nehéz volt beleférni az időbe, de többnyire azért sikerült. A következő nap megint turistáskodtunk. Elvittek bennünket az úszó piacra. Nagyon érdekes volt, egy csatornán az árusok csónakból árulták a dolgaikat. Volt, aki a csónakban főzte a levest, sütötte a húst. Eközben a tanáraink megvitatták és lefordították a következő feladatsort. Másnap aztán megírtuk a tesztet, reggel 9-től délután 2 óráig tartott. Az idei feladatsor relatíve könnyebb volt az előző évekéhez képest, de jóval hosszabb is, nem sikerült teljesen befejeznem. Este aztán újra találkoztunk a tanárainkkal, megbeszéltük, kinek hogy sikerült. A tanáraink az ELTE oktatói voltak, akik a válogatót is szervezték.

Te mit mondtál a tanáraidnak a verseny után?

Sajgó Mátyás: Tulajdonképpen azért kell ilyenkor beszélni a tanárokkal, mert másnap, a pontozáskor lehetőségük van az észrevételeiket elmondani. Én például az egyik fel­adat első részét elrontottam, és a második részét a rossz értékkel folytattam, de azt már jól csináltam. A tanáromat kértem, jelezze, hogy a második részből ne vonjanak le pontot emiatt. Hogy ezt figyelembe veszik-e, mindig az adott javítótól függ. Van, aki nem von le pontot, ha a feladat második része jó, csak az eredmény nem, de van, aki a végeredményhez ragaszkodik.

Milyen teljesítmény kellett az ezüstéremhez?

Sajgó Mátyás: Hogy pontosan hány százalék kellett, azt nem tudom, mert a határokat nem ismerem, de azt tudom, hogy mi magyarok olyan 80 százalék körül teljesítettünk. Én 82 százalékot értem el, a többiek is hasonlót. De század és ezred pontok is vannak, tehát teljesen egyértelmű a helyezés. A magyarok közül én értem el a legtöbb pontot.

Hogyan kerültél közel a kémiához, mikor szeretted meg?

Sajgó Mátyás: Először akkor, amikor általános iskolában kísérleteztünk órán és szakkörön. Az elméleti részét pedig később, amikor a Nemzetközi Junior Természettudományi Diákolimpiára készültem 8. osztály után. Szerintem én akkor szerettem meg igazán a kémiát. Azóta egyre inkább a szerves kémia felé orientálódom, mert ez köt le a legjobban, ezt tartom a legérdekesebbnek.

Mi a szépsége a kémiának?

Sajgó Mátyás: Ez a tudományág mindig tartogat újdonságokat, és folyamatos kihívást jelent. Mindig logikus, de megtalálni benne a logikát, na az a kihívás, az a kémia lényege.

Jó versenyezni? Nem lenne jobb csak hobbiból kémiai problémákon gondolkodni?

Sajgó Mátyás: Igazából én élvezem ezt a helyzetet, mert a versenyeken találkozom olyan feladatokkal, amelyekhez tényleg kreatívnak kell lenni, el kell gondolkodni.

Van olyan kémiai probléma, ami jelenleg is foglalkoztat?

Sajgó Mátyás: Most nincs. Próbálok sokat pihenni, és élvezni a nyári szünetet.

Hogy néz ki a tanéved? Gondolom, nem úgy, mint egy átlagos diáknak.

Sajgó Mátyás: Sok versenyen veszek részt tanév közben is. Azokra készülni kell, de azért próbálom úgy beosztani az időmet, hogy maradjon a barátokra, szórakozásra is. Az év második felében sokat hiányzom az iskolai órákról a versenyek miatt, de igyekszem bepótolni. Idén kitűnő lettem.

Jövőre érettségizel. Milyen terveid vannak?

Sajgó Mátyás: Jövőre is szeretnék bekerülni az olimpiai csapatba, és az addigra már majd kiválasztott egyetemre bekerülni.

És gimnázium után? Marad a kémia?

Sajgó Mátyás: Igen, de még más természettudományos tárgyak is érdekelnek. A Cambridge-i Egyetemen szeretnék majd tanulni. A cambridge-i a világ egyik legjobb egyeteme, és a természettudományos oktatása is a legjobbak között van, sok magyar fiatal tanul ott, és már több ismerősöm is van közöttük. A diákolimpiákról rengetegen mennek erre az egyetemre. Úgy vélem, otthonosan érezném ott magam. A diákolimpikonoknak is komoly felvételin kell átesniük. A szakszókincset is ismerni kell, és folyékonyan kell tudni beszélni angolul. Az olimpiának az is az óriási előnye, hogy rengeteg emberrel lehet megismerkedni és angolul kommunikálni. Sok-sok diákkal beszélgettünk a világ minden tájáról Új-Zélandtól kezdve Szírián át egész Venezueláig, politikáról, sportról, meg ami épp szóba jött. Az egyetemen második év után kell specializálódni. Nem biztos, hogy az a kémia lesz, mert a fizikával határos területek is nagyon érdekelnek. Nyitottnak érzem magam sok mindenre. Halvány elképzelésem már van a jövőmről, de ez még változhat.

Mi az a halvány elképzelés?

Sajgó Mátyás: Szeretnék szerves kémiával foglalkozni. Szívesen lennék vegyész a gyógyszeriparban. Kutató azonban nem lennék, ahhoz másfajta kvalitások szükségesek, mint amik nekem vannak.

Hogy telik a nyár, hogyan tudsz kikapcsolni?

Sajgó Mátyás: Sok pihenéssel. Most itt van Tiszaújvárosban a Triatlon Nagyhét, oda megyek ki a barátaimmal a versenyekre, a koncertekre, vagy csak úgy bulizni. A nyári szünetben nem terveztem tanulást, szerintem ráér a következő tanévben. Bőven elég volt az olimpia előtt készülni, pihenni is kell.

Tapasztalataid szerint mi kell ahhoz, hogy valakiből diák­olimpikon legyen?

Sajgó Mátyás: Rendkívül sok motiváció, logika, memória és értelem, de ami az előzőeknél is fontosabb, az a rengeteg munka és kitartás.

Névjegy

Sajgó Mátyás

Született: Miskolc, 1999.

Tanulmányok: Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (Tiszaújváros), Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc)

Nemzetközi versenyeken elért sikerek:

IJSO 2014. (Argentína), ezüstérem

EUSO 2016. (Észtország), ezüstérem

Mengyelejev Kémiai Diákolimpia 2017. (Kazahsztán), bronzérem

IChO 2017. (Thaiföld), ezüstérem

Felkészítő tanára: Endrész Gyöngyi (Földes Ferenc Gimnázium)

Szabadidő: edzés, zenehallgatás, napozás, olvasás

Szponzora: Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

