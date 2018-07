A kedvencek között Miskolc

Miskolctapolca is ott van a turisták által leginkább kedvelt belföldi úti célok között az egyik szállásportál elemzése szerint, méghozzá az első tízben. A vendégek azonban nemcsak fürödni járnak a borsodi megyeszékhelyre, hanem ha már itt vannak, több nevezetességgel is megismerkednek.

A hétvégén útnak indultunk, és kerestünk néhány Miskolcra látogató vendéget, hogy megtudjuk, miért szeretik a várost. Az egyik legkedveltebb turisztikai látványossághoz látogattunk el, a Diósgyőri várhoz, hiszen a középkori várat nemigen hagyja ki senki, aki a megyeszékhelyre utazik.

Elhordták a köveit

Elsőként egy jászberényi családdal találkozunk, kérik, a nevüket ne írjuk meg.

– Ma érkeztünk, a vár volt a délutáni programunk. Nagyon szép, érdemes volt megnézni – vélekedik az édesanya. Tíz év körüli kisfia azzal folytatja, hogy a kivetítőn meg lehetett nézni a vár történetét, és ez neki nagyon tetszett. – Azt furcsállottam, hogy a vár valamikor kőbánya volt. Vagyis amikor lerombolták, elhordták az építőköveit. Azt is mondták, hogy a várat eredetileg ovális alakúra építették – sorolja a kisfiú.

Édesapja azt teszi hozzá, Miskolcból eddig annyit láttak, hogy átutaztak rajta. Az nem volt számukra túlságosan nagy élmény, de tudják, hogy például Lillafüred és Miskolctapolca nagyon szép.

Egy napra érkezett Miskolcra Nyíregyházáról Hargitai Róbert, felesége és kislányuk. A családfő a legbeszédesebb, úgyhogy ő meséli el az eddigi élményeiket.

– A várban minden nagyon szép. Láttuk az Aranysarkantyús lovagok bemutatóját, érdekes volt a tárlatvezetés, nagyon tetszett a panorámavetítés, és felmásztunk a toronyba is. Érdekes, hogy most négyszögletű a vár, mert láttuk, hogy korábban ovális alakú volt. Szerintem jól sikerült a felújítása. A pincéjében ebédeltünk, az is jó volt, és az árak sincsenek nagyon elszállva. A vécé tiszta, minden rendes és rendezett – sorolja elégedetten Róbert, felesége, Mariann is helyesel. Elárulják, még Lillafüredre akarnak ellátogatni, méghozzá kisvonattal.

Rímekbe szedve

A Beke család is már kifelé sétál a várkapun, ők Mohácsról jöttek Miskolcra.

– Szép ez a vár – lelkesednek a szülők és a nagylányuk. A két kislány kicsit lemarad, mert találnak valami érdekességet a kapu közelében.

– Lillafüreden szálltunk meg, ott minden olyan, akár a mesében. Öt napra jöttünk, de már látjuk, hogy kevés lesz az öt nap. Először járunk itt, körbesétáltuk a várat, a gyerekeknek a pénzverde tetszett a legjobban. Nekünk meg a tárlatvezetés. Régies stílusban és rímekbe szedve mesélt az idegenvezető a több száz évvel ezelőtt történtekről. Igazán nagy élmény volt – mondják boldogan a szülők. Elárulják: Lillafüreden a barlangokat szeretnék megnézni, és csónakázni a Hámori-tavon.

