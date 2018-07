A KBSC csapatépítését igyekeznek felgyorsítani

Megkezdődik vasárnap a 2018/19-es évad a labdarúgó NB II-ben. A honi második vonalban egy megyei gárda szerepel, a Kazincbarcikai SC, akik vasárnap 19.00-tól a Nyíregyháza SFC vendégei lesznek.

– Öthetes felkészülésen vagyunk túl, ennek a nagy részét a Sajóvölgye Focisuli sporttelepén hajtottuk végre, 21 fős a keretünk, 10 új játékos érkezett, és összesen 6 junior korú játékossal rendelkezünk, amibe beleszámítandó a DVTK-tól érkezett Szabó II. Balázs is, aki szalagszakadást szenvedett, és emiatt rá ­hosszú ideig nem számíthatunk, valamint Kanalos is, akit az első három fordulóban nélkülöznünk kell, mert eltiltását tölti – sorolta a csapattal kapcsolatos legfontosabb információkat Koleszár György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője, majd így folytatta:

– Hét edzőmeccsen vagyunk túl, volt NB I-es, NB II-es, NB III-as, és megye I-es ellenfelünk is. A felkészülés során nagy volt a mozgás a keretben, sokan menet közben csatlakoztak, a keret tagjai nem egyforma edzettségi állapotban érkeztek.

Szép kihívás

Arra a felvetésre, hogy szép kihívás vár az újjáépülő csapatára a nyitányon, így reagált a barcikai szakvezető:

– Szokták mondani, hogy nem baj, ha pici szerencséd is van az első meccseken, de a csapat összerázódását igyekszünk meggyorsítani. El tudtam volna képzelni könnyebb ellenfeleket is az elején, hiszen nemcsak a Nyíregyháza, hanem a 2. fordulóra kisorsolt ellenfelünk, a Kaposvár is a csoport legerősebb együttesei közé tartozik, de ez van.

A KBSC azzal a céllal vág neki a mostani bajnokságnak, hogy stabil középcsapat legyen, a kieső zónától lehetőleg végig távol maradjon. A barcikaiak keretében a honi labdarúgás definíciói szerint külföldi játékos nincs, a hat fiatalra pedig szükség van ahhoz, hogy megfeleljenek annak az elvárásnak, amely szerint minden bajnoki mérkőzésen, két 1998-as születésű, vagy ennél fiatalabb játékos legyen a pályán, az első perctől az utolsóig.

– Félnünk senkitől sem kell. A Nyíregyháza jól erősített, de mi is jobb minőségű kerettel dolgozhatunk az idén – jelentette ki Koleszár György.

– Munkánk eredményességét az fogja eldönteni, hogy az új fiúk mennyire jól illeszkednek egymáshoz élesben.

– BCS –

