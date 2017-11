A Kazincbarcikai SC foghíjas a kerettel játszik Tiszaújvárosban

Kazincbarcikai SC – Ceglédi VSE (Tiszaújváros, vasárnap, 13.00)

Vitelki Zoltán, a KBSC vezetőedzője: – Speciális helyzetben vagyunk, ugyanis jelenleg eléggé foghíjas a keretünk. Vannak sérültek, eltiltottak, nem igazából tudjuk azt a csapatot pályára küldeni, amelyet elképzelünk. Takács még korábban sérült meg, kapusunk, Somodi a múlt héten, Heil és Engel is kérdőjeles, ők könnyített edzésmunkát végeznek, Kovács O. pedig öt sárga lap miatt eltiltott. Ebből is kitűnik, hogy a kapuban Gábor áll majd, miként az előző meccsen, a 8. perctől. Rendesen végigedzette a szezont, egy nagyon jóképességű kapus, aki többre hivatott. Bízom abban, hogy stabilitást fog hátul adni a csapatnak, fontos lesz, hogy jó teljesítményt nyújtson. Egy felszálló ágban lévő Ceglédet fogadunk, de csak a győzelem az elfogadható eredmény, még ebben a szituációban is. A vendégcsapat általában visszaáll, türelmesen próbálják kivárni az adott pillanatot. Megvannak a veszélyes játékosaik, akikre figyelnünk kell majd, de a legfontosabb az, hogy saját magunkat tudjuk kontrollálni. Az előző fordulóban nem játszottunk rosszul, de támadójátékban előrébb kell lépnünk.

A KBSC várható kezdőcsapata: Gábor – Tóth, Palmes, Belényesi, Lőrincz – Sigér, Hegedűs D. – Kristófi, Micsinai, Mikló – Boros.

– ÉM –

