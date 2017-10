A Kazincbarcikai SC felkészülten megy Győrbe

Labdarúgó NB II, 14. forduló

WKW ETO FC Győr – Kazincbarcikai SC (Győr, vasárnap, 17.00)

Vitelki Zoltán, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Szakmai szempontból egy rossz szó sem érheti a játékosokat az elmúlt mérkőzésekkel kapcsolatban. Valamennyien mindent megtettek a győzelemért, de a betömörülő ellenfelekkel szemben nem tudtunk hatékonyak lenni. Megbeszéltük, hogy mi az, amit ilyenkor tenni kell: nagyon fontosak az utolsó passzok, a még nagyobb koncentráció és a türelem. A Mosonmagyaróvár elleni hazai mérkőzést is ezekért „engedtük” el, és most egy olyan Győr ellen készülünk, amely feljövőben van. Az általam szakmailag nagyra tartott Szentes Lázár irányításával érezhető a fejlődés náluk, így nehéz dolgunk lesz. Azt gondolom viszont, hogy egy játszó csapat ellen nekünk is minden mérkőzésen könnyebb dolgunk lehet. Most mindkét együttesnek lesz területe, ideje, amit nekünk sokkal jobban meg kell tudnunk tölteni tartalommal, mint az ellenfelünknek.

A vendégek kerettagjai közül Takácsra hosszú kihagyás vár, keresztszalag-­szakadása miatt operáció elé néz. Kanalos eltiltott, nem szerepelhet, Constantinescu pedig megsérült, rá ezért nem számíthatnak.

A Kazincbarcikai SC várható csapata: Somodi – Tóth Sz., Heil, Belényesi, Süttő – Kovács O., Hegedűs D. – Kristófi, Sigér Á., Micsinai – Bene A.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA