A kassai főpolgármester első útja, illetve a futás

A május 18-án sorra kerülő Kassa–Miskolc ultramaratoni futóverseny apropóján tartottak sajtótájékoztatót pénteken Miskolcon, a városháza közgyűlési termében. A szervezőbizottság alaposan kitett magáért az esemény kapcsán, hiszen nemcsak a fővédnököket, Jaroslav Polaceket, Kassa főpolgármesterét, dr. Kriza Ákost, Miskolc polgármesterét, Török Dezsőt, a megyei közgyűlés elnökét vonultatta fel az eseményre, hanem három magyar országgyűlési képviselő, Csöbör Katalin, Hubay György és Hörcsik Richárd mellett több, a két városban, régióban fontos hivatalt betöltő személyt.

A két testvérváros közötti második ultrafutóverseny (az elsőt húsz évvel ezelőtt rendezték) sajtótájékoztatója szolgáltatott alapot arra, hogy a kassai főpolgármesteri posztot ez év januárjától betöltő Jaroslav Polacek először látogasson el városvezetőként Miskolcra. Elsőként őt köszöntötte a miskolci polgármester, a két nyelven, magyarul és szlovákul tartott eseményen. Kriza Ákos többek között arról is beszélt, hogy a sporton túli további területeken is fejleszteni kívánják az együttműködést Kassa városával, és hogy a partnerség emelésében nagy szerepet játszhat a másfél év múlva elkészülő Kassa–Miskolc közötti autópálya.

Az autópályáról is

– A két város régóta aktívan, tevékenyen együttműködik, Kassa és Miskolc nagy hagyományokkal rendelkező partnervárosok, az első szerződést 1997-ben írtuk alá, és magas színvonalú rendezvényeket sikerült megvalósítani az együttműködés keretében – jelentette ki Jaroslav Polacek. – A sajtótájékoztató előtt Miskolc polgármesterével egy rövid megbeszélést tartottunk, amelyen szóba kerültek a jövőben megvalósítható közös események. Beszéltünk a jégkorongról is, ami még jobb eredményeket tudna hozni, ha a két város autópályával lenne összekötve. A sztráda megépítése a mi többnemzetiségű városunkra is mindenképpen gyümölcsözően hatna. Építhetünk a korábbi sikeres együttesműködéseinkre, a Tokaji borútra, a kassai és a miskolci vadaspark közötti partnerségre, amelyek megmutatták, hogy a két város hatékonyan tud dolgozni. Ezt a sajtókonferenciát azért hívták össze, hogy egy újabb jelentős sportprojekt keretében összekössük városainkat, a Miskolc és Kassa közötti ultramaratoni futóversennyel. Erre a rendezvényre május 18-án kerül sor, és remélhetően hozzájárul majd ahhoz, hogy a két város még közelebb kerüljön egymáshoz. Szívesen vállaltam el a rendezvény fővédnökségét, mert úgy gondolom, hogy ez az első lépcsője lesz a sikeres gazdasági és további más területeken megvalósuló közös projekteknek. A verseny megrendezéséhez pedig sok sikert kívánok a szervezőbizottságnak.

Május 2-ig

Utóbbi nevében Katona Ferenc, miskolci önkormányzati képviselő szólalt fel, és többek között azt is mondta, hogy a sportban a versenyszellemen kívül a közösségépítés is fontos, az 5 és 10 fős váltók elindulása ezt a célt szolgálja. A szervezőbizottság elnöke köszönetet mondott azoknak az önkormányzati vezetőknek, akiknek a településein az ultramaraton útvonala keresztül halad, és ezzel összefüggésben vállalták, hogy a frissítő állomások házigazdái lesznek. Katona Ferenc a szervezés során tapasztalt összefogást példaértékűnek nevezte, külön kiemelte Szűcs István kiemelkedő szervezőmunkáját, és felhívta a figyelmet arra, hogy május 2-ig van lehetőség nevezni a versenyre, a Miskolci Maraton Klub honlapján (www.maratonclubmiskolc.hu), ahol a versenykiírás is megtalálható három nyelven (angolul, szlovákul, magyarul).

ÉMBCS

Atlétika: akkor és most

Az első Kassa–Miskolc közötti ultramaratont 1999. június 19-én rendezték meg. 20 éve a rendező magyar oldalról a miskolci Marathon és Trekking Club volt, ami a mostani rendező, a miskolci Marathon Club jogelődje. Szlovák részről annak idején a legendás Béke Maratont szervező Kassai Marathon Club vállalt partnerséget a rendezésben, idén a kassai Active Life szervezet segíti a megvalósítást.

