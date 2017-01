„A kártyák nem hazudnak, eddig minden bejött, amit megjósoltam”

Nagy hideg, gazdasági fellendülés, meglepetések a magyar politikában, merénylet és új szerelmek. Ezeket jósolta lapunknak Garadné Herényi Erika jósnő, akit arra kértünk így az új esztendő elején, hogy vessen kártyát. Hadd tudjuk meg, mi vár ránk, magyarokra 2017-ben. Hittük is, nem is, amit kiolvasott a lapokból, mindenesetre meglepő előrejelzéseket is hallottunk.

Visszatérnek a régi szerelmek, de újak is jönnek.” Garadné Herényi Erika

Erika még a jóslás elején elárulta, cigány kártyát és angyalkártyát is használ. Neki már a nagyanyja is jósnő volt, úgyhogy valószínűleg az ő látnoki képességeit örökölte.

Sok gyermek

Akkor hát lássuk, mi vár ránk a jósnő és a kártyalapok szerint! (Persze aki nem hisz a jóslatokban, csak az érdekesség kedvéért olvassa el.)

Erika az ország gazdasági helyzetével kezdte.

– Egyre több vállalkozás indul be Magyarországon, ezen a téren fellendülés várható – szögezte le. – Egyre több gyermek születik, viszont a magyar emberek egészségi állapotát csak közepesnek mondanám. Sokan nem figyelnek az egészségükre.

A jóslást Erika saját véleményével is kiegészíti: „Sajnos az ország vezetői nem figyelnek oda eléggé a szegény emberekre. Jobban kellene rajtuk segíteni, mert főleg ők kerülnek egészségügyileg nehéz helyzetbe.”

A jósnő szerint a szerencsénkkel nem lesz probléma. Azt látja a kártyából, hogy kisebb-nagyobb nyeremények az egész országban várhatók. És nemcsak a tehetősebb embereknek lesz szerencséjük, hanem a szegényeknek is. Ezek szerint érdemes lesz 2017-ben a szerencsejátékokkal próbálkozni.

Veszély leselkedik

Országunk biztonsága azonban nem garantált, jósolta Erika.

– Én féltem Magyarországot, mert a kártyák szerint veszélyben van. Közel vannak hozzánk a befogadott emberek (a menekültekre gondol – a szerk.), de sajnos vannak közöttük olyan terroristák, akiket keresnek, és Magyarországon bújtak meg. Történni fog valami – jelenti ki sokat sejtetően. – Sajnos lesz valamilyen merénylet, méghozzá a fővárosban.

Hozzáteszi: szilveszterkor is félt, hogy Magyarországon történik majd valamilyen robbantásos merénylet, de szerencsére ilyen nem volt.

Természeti katasztrófa viszont nem lesz hazánkban ebben az évben, állítja a jósnő.

– Azt viszont látom, hogy az idei tél nagyon hideg lesz, sok hóval. Sajnálom azokat az embereket, akiknek nincs mivel fűteniük, mert megfagynak. Rengeteg az éhező ember is – sóhajtja.

Következik a belpolitika. A jósnő azt olvassa ki a lapokból, hogy nem a Fidesz fogja megnyerni a következő választásokat. „Ez száz százalék!” – erősíti meg. Bár a választás csak 2018-ban lesz, de szerinte a kártyák a távolabbi jövőt is megmutatják. Sőt azt is, hogy a baloldali pártok viszont nem fognak össze. Az azonban nem derül ki, hogy végül ki nyeri a választásokat. Ezt a titkot nem fedik fel a kártyalapok.

Jön a boldogság témaköre. Erika ismét a kártyáit fürkészi.

– Van, akinek a régi szerelme jön vissza, de rengeteg új szerelmet is látok. Ez a fiatal és az idősebb korosztályt is érinti. Az idősebbeknek a régi szerelmük tér vissza, akit már rég elfeledtek. Összességében megállapítható, hogy a 2017-es év boldogabb lesz, mint a 2016-os, de veszélyek azért leselkednek ránk – összegez a jósnő.

Meglepő módon Erika azt is látja a lapokból, hogy a Fidesznek emelnie kellene a nyugdíjakat.

– Nem tudom, hogy mit lehetne csinálni a nagyobb emelés érdekében. A Facebookon volt arról szó, hogy fogjanak össze a nyugdíjasok, és harcoljanak, de aztán nem lett belőle semmi – panaszkodik, majd folytatja. – A szegény emberek sorsán is kellene változtatni. Jól fel kellene emelni a közmunkabért és a szociális segélyt. Ma már vannak munkahelyek, el lehet helyezkedni, de aki valami miatt nem tud dolgozni, annak is kellene annyi pénzt biztosítani, hogy meg tudjon élni. Akkor nem lenne ez a szegénység. Én látom, hogy az emberek mit szenvednek – sorolja Erika, ezt már nem a kártyából, hanem saját tapasztalataiból.

Minden bejött

Aztán a jóslás titkairól kérdezzük. Azt mondja, ő már gyerekkorától jósol, hiszen látta a nagymamájától. Először meg kell tanulni a kártyalapok jelentését, de ettől még nem lesz valaki jós, hiszen a lapoknak több jelentése is van. Ezek megfejtéséhez kell a képesség, a tehetség.

– Eddig, amit én megjósoltam, az mind bejött. Egyetlen ember sem panaszkodott még. A kártyák nem hazudnak – szögezi le a jósnő.

– Hegyi Erika –

Szerelem és szegénység

Erikát kérdeztük arról is, legtöbben miért fordulnak hozzá. Mint mondta, az emberek leggyakrabban a szerelmi életük miatt kérik a segítségét. Kérik, segítsen visszaszerezni a szerelmüket. A jósnő szerint az emberi kapcsolatok törékenyek, azokat folyton elrontja valami. Nagy baj, hogy a párok nem beszélik meg egymás között a problémákat. Pedig ezt akkor is meg kellene tenni, ha valamilyen titok van a háttérben.

– A másik nagy baj a szegénység. A szegény emberek is felkeresnek engem, de ők nem tudnak fizetni. Nem kérek tőlük pénzt, én így tudok rajtuk segíteni – teszi hozzá Erika.

A Csaba Tévé úgy döntött, megkérdez egy békéscsabai jóst a 2017-es évről. No komment.

