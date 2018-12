A karácsony neki az otthont jelenti

A legtöbb család az adventi időszak kezdete óta karácsonyi lázban ég. Tervezgeti az ünnepi menetrendet, hogy melyik napon hol és melyik szerettével fog ünnepelni, ki milyen ajándékot kap és mi lesz az ünnepi lakoma. A készülődés Kovács Bertalan Príma-díjas úszóedzőt sem kerülte el, aki ünnepi terveiről mesélt lapunknak.

Hagyománnyá vált

A Kovács családnál hagyománnyá vált rítusai alakultak ki az ünneplésnek. Bertalan elmeséli, hogy gyermekei ugyan kirepültek már a családi fészekből, és saját családjukkal élik az életüket, de máig igyekeznek érintetlenül hagyni a szobájukat: a bútorokat, a berendezési tárgyakat nem mozgatják. Ritkán tudnak hazalátogatni, de mikor ez sikerül – például karácsonykor –, az úszóedző azt szeretné, hogy a megszokott otthon várja őket, a gyermekkori emlékekkel.

A tradíció részeként mindig Miskolcon ünnepeltek, hiszen itt nőttek fel a gyerekek. Az idei szentestén megszakad a hagyomány, hiszen az idő szűkössége miatt Budapesten ül össze a família, de az fontos, hogy ezúttal is együtt tudják tölteni az ünnepet.

Hogy mit is jelent számára a karácsony, jól mutatja a történet, amit felidézett: pozitív emlékei vannak róla, kivéve azt a két alkalmat, amit külföldön, egyedül, családja nélkül kellett megélnie. Abban megegyezünk a beszélgetés során, hogy összességében szerencsés ember.

Olyan szempontból is, hogy a vér szerinti családtagok mellett úszóedzőként számos volt tanítvánnyal tartja a kapcsolatot. Jellemzően azok az egykori nebulók keresik fel, akiket külföldre sodort az élet, de az ünnepek idejére hazajönnek ők is.

Halászlé és csirke

A Kovács-karácsony hagyományai az ebédre is kiterjednek. Mint mondja, máshol a puly­ka a divat, ők ebből a szárnyas jelleget őrizték meg és csirkét fogyasztanak, almás-szilvás töltelékkel, fahéjjal, szegfűszeggel és egy kis gombával megbolondítva. Saját recept alapján a korábbi években mogyoróvajas ízesítéssel is elkészítették, ami Bertalan elmondása szerint roppant laktató – idén azonban előbbi változat lesz a menü.

A klasszikus magyar konyhát kedvelik családjával, ennek pedig kihagyhatatlan része a halászlé, pontyból elkészítve. A főzési műveletekbe rendszeresen besegít, a hal előkészítése a specialitása, hiszen „ahhoz egy pici gyakorlat kell” – mint mondja.

Bevett szokások

Kovácsék karácsonyi hagyományainak olyan részei is vannak, amik még a saját gyerekkorából erednek. Mire az unokák megérkeznek, a fát feldíszítik, hogy a kész élmény várja őket – a szépen becsomagolt ajándékokkal a fa alatt, amiket az „Angyalka” hozott. A hagyomány része, hogy közös éneklés után a legkisebb gyermek – aki most hatéves – kezdi meg az ajándéknyitást. Számára még igazi az élmény.

A szokások része Kovács Bertalanéknál, hogy – a tűzeseteket elkerülendő – nagyon óvatosan viaszgyertyát gyújtanak a karácsonyfán. Izzók is vannak rajta, mert a gyerekek nagyon szeretik a fényeiket, de a gyertyák hangulatára esküszik a családfő.

Mogyorós csirke

Kovács Bertalan 2007-ben árulta el nekünk a mostani cikkben is említett mogyorós csirkemell receptjét, amelyet Amerikában tanult, ezt most megosztjuk olvasóinkkal.

Hozzávalók

50-80 dkg csirkemellfilé, mogyoróhagyma, 2 szál sárgarépa, shiitake szárított gomba (vagy csiperke, vagy sampinyongomba), fél doboz sós mogyorókrém A mogyoróolajban (Magyarországon is kapható, főleg salátákhoz használja), megkapatja a kis darabokra vágott csirkemellfilét. Kiszedi az olajból, amelyben mogyoróhagymát párol. (A vöröshagyma is megteszi.) A felszeletelt sárgarépát is a hagymához adja, azt is megpárolja. Ezután adja hozzá a gombát. (Szárított shiitake gomba mindig van otthon, különleges ízt ad az ételeknek. Helyettesíthető csiperkével, sampinyonnal is.) Ezután teszi vissza a húst, és az ételbe egy fél doboz sós mogyorókrémet kever. Még egy rövid ideig párolja. Köretként rizst vagy zöldségköretet kínál hozzá. (Például fölszeletelt salátát mákos majonézzel, ezt a különlegességet szintén Amerikában tanulta.)

