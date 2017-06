A kapustábor, ahol legendák is oktatnak

A városi sportegyesület pályája felbolydult méhkashoz hasonlított. A gyerekek csoportokra osztva dolgoztak, miközben a tábor szervezői az öltözőben és környékén intézték teendőiket.

Visszajárók

– A tábor számunkra minden évben nagy eseményt jelent – mondta Soltész Zoltán főszervező. – Az első jelentkezők már februárban írtak nekünk, mi pedig örömmel küldtük a válaszokat. Ezúttal is több célt tűztünk magunk elé: első a szakma, az, hogy a kicsik – életkori sajátosságaiknak megfelelően – minél többet tanuljanak, sajátítsanak el a „kapustudományok” fortélyaiból. Természetesen arra is törekszünk, hogy mindenkinek maradandó élményt adjunk, ennek érdekében kiegészítő programokat iktatunk be, továbbá szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát, így a körülményekre – a szállásra és az étkezésre – szintén nagyon figyelünk. Valószínűleg nem csináljuk rosszul, mert a táborba járók döntő hányada visszajáró vendégünk.

Abaújszántón most negyvennyolc gyerek hét edző irányírásával dolgozik.

– Itt van Veréb György, Kövesfalvi István, Farkas Balázs, Rézsó Péter, Házi László, Hrabina Alex és Angyal Tamás – folytatta Soltész Zoltán. – A szakemberek korosztályokra bontották a jelenlévőket és arra törekszenek, hogy komoly terhelést adjanak az ország minden részéből érkezett diákoknak. A legfiatalabb „palánta” hét esztendős, a legidősebb pedig már a huszonötödik évében jár. Újabban azt tapasztaljuk, hogy a családok összekötik a kellemest a hasznossal: egyre több szülő látogat hozzánk és amíg csemetéik a pályán ügyködnek, a mamák és papák nyaralnak, üdülnek.

Életének része

A kapustábor sztárja ezúttal is Veréb György, a DVTK egykori legendás portása és kapusedzője, aki napjainkban már szaktanácsadóként szolgálja szeretett klubját.

– Tizenegyből tizenegyszer itt voltam és vagyok – jegyezte meg mosolyogva a piros-fehérek aranycsapata egyes számú mezének birtokosa. – Ez a tábor életem részét képezi, azt el sem tudom képzelni, hogy nem jövök el. Már januárban beírom a naptáramba az időpontot, amely fix, egyszerűen módosíthatatlan. A tábor a barátságról is szól: amikor annak idején Soltész Zoltán bedobta nekem az ötletét, hogy csináljunk egy nyári kurzust, nem gondoltam, hogy évek múlva a határokon innen és túl is nagy népszerűségnek örvendünk majd. A gyerekek oktatása szervesen hozzátartozik a munkámhoz, amely a hobbim, a szerelmem, a mindenem. Most is az idősebbeket kértem magamnak, a tizenhattól felfelé lévő korosztály tagjaival ügyködöm, ugyanis inkább azt kedvelem, ha már fizikálisan terhelhető gyerekek dolgoznak velem. Őket fogom technikailag csiszolni, hiányosságaikat nyesegetni.

Veréb György, mint minden évben, a DVTK NB I-es csapatának kapusait is magával viszi Abaújszántóra, a bemutató tréningre újra sor kerül majd.

– Antalt és Radost hozom ide, ha minden jól megy, akkor csütörtökön, vagy pénteken – közölte tervét a kapusok tanára. – Az egyébként nagyon jó, hogy már heten oktatunk, így mindenkire szinte csak fél tucat „hallgató” jut, a tömegesítésnek ugyanis nincs értelme, a tábor nem az időtöltésről, hanem a képzésről szól.

Amire szakosodtak

A táborban oktat Farkas Balázs, az Újpesti TE utánpótlás iskolájának kapusedzője, aki személyes kapcsolatai révén került az abaúji városba.

– Tíz gyereket is magammal hoztam – újságolta érdeklődésünkre. – Nyolcan újoncok, ketten pedig már jártak itt. Velem van a feleségem, most várjuk az első gyerekünket, aki augusztusban jön majd világra. Nekem a tíz-tizenhárom évesek jutottak, pontosabban fogalmazva én választottam őket, úgy beszéltük meg egymás között, hogy mindenki azt csinálja, amire a klubjában szakosodott. Mivel Újpesten én foglalkozom az említett korosztállyal, itt is velük foglalkozom.

Az Északból értesültek a kapustáborról

A péntekig tartó esemény egyik szereplője Balázs Ákos, aki még nem töltötte be tizedik életévét.

– A DVTK U10-es csapatának tagja vagyok, edzőm Szőke Barnabás és Vincze Richárd – mondta bemutatkozásul, majd így folytatta: – A miskolci Kazinczy Ferenc Általános Iskola 3/a osztályos tanulója vagyok, ősszel kezdem a negyediket, testnevelő tanárom Pázmándi Anna. Hat éves koromban, nagyapám ajánlatára mentem focizni, a kapustáborba pedig úgy kerültem, hogy otthon az Észak-Magyarországban olvasták az erről szóló hírt. Abaújszántóra anyukám hozott el és pár óra elteltével már elmondhatom, hogy nagyon jól érzem magam, örülök, hogy itt lehetek.

Balázs Ákos közölte még, hogy a DVTK gyerekcsapatával a napokban bécsi nemzetközi tornán járt, a nyáron pedig a családjával Görög- és Olaszországba készülnek.

A segítők

Az abaújszántói kapustábort most is Rakaczki Bence, a DVTK egykori, fiatalon elhunyt kapusa emlékére hívták életre. Az ötnapos esemény támogatói között van a Rakaczki-család, Zolnai Antal, a néhai Rakaczki Bence keresztapja, Osika József, tállyai polgármester, Sáfián Ádám, abaújszántói városvezető és Szentmártoni György nyugalmazott tanár, a helyi sportélet mindenese.

– Kolodzey Tamás –

