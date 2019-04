„A kapott gólunk rosszkor jött, de utána jókor egyenlítettünk”

Edelény – Bükkzsérc 7-2 (2-1)

Edelény, 300 néző. V.: Veréb.

Edelény: Lövey (Rézműves) – Tamás, Tóth N. (Kecskeméti), Márton (Zavodni), Mészáros (Jancsurák), Sikur, Kótai, Fűzi, Táncos (Molnár), Pataki, Tátrai. Edző: Kócsi József.

Bükkzsérc: Varsányi – Csirmaz, Nagygyörgy, Nagy Cs. (Karancsi), Mikita (Gáspár), Horváth Á., Sápi, Csiszár Sz., Kovács B., Lázár, Csiszár I. Edző: Kovács József.

G.: Fűzi (3), Sikur (2), Márton, Nagygyörgy (öngól), ill. Sápi, Horváth Á. Jók: az egész csapat, ill. Sápi. Ifi: 3-3.

Kócsi József: – Gratulálok a csapatnak sok helyzetet kidolgoztunk és a helyzetkihasználásunk is jól sikerült. További sok sikert a vendégcsapatnak.

Kovács József: – Gratulálok a hazai csapatnak.

Szerencs – Mád 0-4 (0-0)

Szerencs, 200 néző. V.: Rendek.

Szerencs: Kristóf – Tóth A., Sohajda (Tóth J.), Jáger (Buri), Gombos, Kiss D. (Kiss M.), Ternyik, Tóth T., Suller (Kiss K.), Nagy M., Berecz. Edző: Tóth István, Lukács Bertalan.

Mád: Madarasi – Baráz (Sivák), Kiss (Armancsik), Gáll, Kramcsák, Janikó (Vajóczki), Bakos, Balog, Godzsák, Szűcs Á., Bodnár. Csapatvezető: Szűcs Ádám.

G.: Bodnár (3), Szűcs Á. Jók: Tóth A., Berecz,ill. az egész csapat. Ifi: 7-0.

Tóth István: – A második félidőben a cserék beállításával sajnos nem frissítettünk hanem visszaesett az addig jól működő játékunk. Ez döntő ebben az osztályban ezért is tartunk ott ahol. A jövőben bárhogy alakul a helyzetünk a szezon végén át kell gondolnunk ezt a „csak helyi játékost igazolunk” filozófiát. Bár az is igaz, hogy ez négy évig működött ebben a formában kevés költségvetéssel, de ez a megyei I már nem az a megyei I ami tavaly is vagy előtte volt. Gratulálok a Mádnak.

Szűcs Ádám: – Végre! Jobbulást kívánok a hazaiak játékosának.

Bőcs – Bánhorváti-KBSC 1-2 (0-0)

Bőcs, 80 néző. V.: Kujbus.

Bőcs: Mertus – Molnár, Banu, Macsó, Orosz (Nyircsák A.), Vadász, Balázs, Tóth B., Szegedi (Matesz), Kerekes (Mida), Szabó Zs. Edző: Zsiga Gyula.

Bánhorváti-KBSC: Botló – Hallgató, Kovács P., Máthé, Fehér, Kazvinszki (Ignácz), Ádám, Nestián, Pecsenye, Horváth Sz., Kismarton (Bicskey B.). Játékos-edző: Mátyás József.

G.: Banu, ill. Hallgató, Máthé. Jók: Banu, Szabó Zs., Matesz, Molnár, ill. az egész csapat. Ifi: 3-0.

Zsiga Gyula: – A csatát elvesztettük de a háborút még nem. Gratulálok a vendégeknek, nem érdemtelenül nyerték meg a mérkőzést, de az utolsó percekben majdnem sikerült pontot menteni. Gratulálok az ifink sorozatban harmadik győzelméhez.

Mátyás József: – Felejthető első félidő után a másodikban volt 20-25 percünk amikor jól játszottunk és lezárhattuk volna a mérkőzést, de sikerült a semmiből gólt kapnunk így izgalmassá téve a végjátékot. További sok sikert a Bőcs csapatának.

Encs – Gesztely 1-1 (1-1)

Encs, 135 néző. V.: Ésik.

Encs: Kiss – Molnár L., Varga, Leskó, Rakaczki M., Szegedi, Kerekes, Kádár (Ferenczi), Hankó A., Gregó (Fülöp), Nagy R. (Bozik). Edző: Kocsis Nándor.

Gesztely: Szegő – Tóth D., Gyöngyösi, Bacsó (Lázi), Mészáros, Szűcs, Tamók (Papp), Berta, Hajdú (Katona), Gantner, Lakatos (Bárdos). Játékos-edző: Bacsó Levente.

G.: Rakaczki M., ill. Mészáros. Jók: Kiss, Kerekes, Hankó A., ill. Mészáros (a mezőny legjobbja), Tóth D., Berta, Hajdú. Ifi: 6-1.

Kocsis Nándor: – Sajnos 15 perc után azt hittük meg van a mérkőzés, de mivel a meccs 90 percig tart győzelem nélkül maradtunk ami teljesen igazságos volt. Az EVSC őszinte részvétét fejezi ki Luhály István elnökségi tag édesanyja halála miatt. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk és nem adjuk fel! Gratulálunk az ifi győzelméhez.

Bacsó Levente: – Hektikus meccs! A kapott gólunk rosszkor jött, de utána jókor egyenlítettünk és a meccslabda a mi lábunkban volt, de ma kell elégedni az egy ponttal. További sok sikert az Encs csapatának. Várunk vissza Mészáros Gyula!

Ózd – Hidasnémeti 1-0 (0-0)

Ózd, 1100 néző. V.: Tóth I T.

Ózd: Fodor – Ribarics (Kozma), Tönkő, Gál (Csák), Keményffy (Tóth G.), Madarász (Danyi), Pataki, Bocsi, Berki, Marczis, Zimányi. Edző: Zoran Kuntic.

Hidasnémeti: Szalma – Hegedűs, Homonnay, Konya, Fülöp, Szurdok, Török (Tóth Z.), Bortnyák, Hankó R. (Varga), Baranyi, Péter. Edző: Susnyak Ladislav.

G.: Pataki. Jók: Zimányi, Berki, ill. senki.

Zoran Kuntic: – Egy jól megszervezett vendégcsapattal találkoztunk. Mi ma gyengén játszottunk, de ezzel az egy góllal jobbak voltunk és megérdemelten nyertünk.

Susnyak Ladislav: – Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez. Egy elkerülhető góllal maradtunk alul, a mérkőzés képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna.

Bogács – Mezőkövesd tartalék 2-1 (0-0)

Bogács, 150 néző. V.: Zimmermann.

Bogács: Lukács – Molnár T. (Pál L.), Gál (Dudás), Pál R. (Fuckler), Czeglédi, Gallik, Kovács I., Varga, Oláh (Szeberin), Stefanecz, Szabó G. (Vízi). Edző: Sivák Sándor.

Mezőkövesd Zsóry tartalék: Hodzic – Hudák, Urbán, Sike, Kalocsai, Bálint (Molnár M.), Gíber, Török, Havasi, Pelyhe (Gondos), Dragoner. Edző: Vitelki Zoltán.

G.: Fuckler, Gallik, ill. Gíber. Jók: az egész csapat, ill. Hudák, Havasi, Sike.

Sivák Sándor: – Élveztük a hazai pálya előnyét mert mi tudtuk, hogy ezen a pályán nem lehet futballozni, azért rúgtunk két szép gólt és ezzel legyőztük a jól játszó Mezőkövesdet.

Vitelki Zoltán: – Küzdöttünk az elemekkel. Az első félidőben megvoltak a helyzetek amivel be is tudtuk volna biztosítani a mérkőzést. Nem sikerült, gratulálok az ellenfélnek.

ÉM

