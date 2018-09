A káposztát ünneplik Sajóvelezden

Premierre készülnek Sajóvelezden, ahol először rendeznek Káposzta Fesztivált. Szombaton érkezik el a nagy nap, de az előkészületek már javában tartanak. A termelésben 4-5 helyi gazdálkodó mind a mai napig rendkívül aktív, évtizedekkel ezelőtt viszont óriási hagyománya volt a káposztás ételek fogyasztásának. Elsősorban a tradicionális töltött káposzta fogyott a faluban, de előszeretettel készítettek belőle rétest és savanyúságot is. Ezt az időszakot igyekszik felidézni, és ismét meghonosítani a hétvégi program, amelynek egy helyi civil szervezet vállalta fel a szervezési részét.

Már évek óta tervezzük a fesztivál létrehozását.” Takács József Györgyné

Valósággá vált

– Most már évek óta tervezzük a fesztivál létrehozását, mert a Sajóvelezdről elszármazott lakosság méltánytalanul keveset tud a régmúlt hagyományairól – mondta érdeklődésünkre Takács József Györgyné, a Sajómentiekért Alapítvány elnöke. – Egykoron nem volt olyan család, ahol a kertben ne termett volna káposzta, ami különböző formában került az asztalra. A főételek közül a falura leginkább a töltött és a lucskos káposzta volt jellemző, de a savanyúságunk is legendásan finom. Ezt egyébként bárki megkóstolhatja, aki szombaton ellátogat hozzánk.

Az I. Sajóvelezdi Káposzta Fesztiválra a falu minden lakója meghívót kapott, de a lakosság mellett rengeteg velezdi kötődésű vendég érkezik. A szervezők 900 levelet savanyítottak meg, hogy üres hassal senki ne távozzon az eseményről, ahol egyébként a vendéglátás mellett egy főzőversenyt is tartanak. Egyelőre 9 csapat jelezte részvételi szándékát, a szabadtéren stílszerűen káposztás ételt kell készíteni a kondérban.

Sokan érkeznek

– Helyi és környékbeli vállalkozókat, civil szervezeteket, felvidéki és erdélyi barátokat és rokonokat hívtunk meg a fesztiválra – folytatta Takács József Györgyné. – Egész biztos, hogy zsúfolásig megtelik a falu. A program központja a református templom mellett, a Sajó-parti pihenőparkban lesz. Délelőtt szentmisével, zászlószenteléssel, és három, káposztával megpakolt traktor megszentelésével is készülünk. Természetesen kóstolásra is lehetőség nyílik, déli 12 óra és délután kettő között. A csalamádé mellé zsíros és tepertőkrémes kenyeret is adunk, de természetesen a káposztás főételekből is bőven lesz ezen a napon a faluban.

Helyi csoportok

A délutáni órákban a gasztronómia mellett a kulturális programokban is bővelkedik a velezdi Káposzta Fesztivál. A helyi óvodások és a putnoki mazsorettek műsora után a Pom-Pom Familia zenés gyermekműsora lesz látható és hallható.

A szabadtéri színpadon fellép majd a Velezdi Néptáncegyüttes, a Zubogyi Macskazaj Dalkör és a Csillagvirág gitáregyüttes is. Az este folyamán népszerű dallamok csendülnek fel Tótpál Szilvia és Kurkó József énekesektől, a napot pedig Dj Bazsó fellépése zárja Sajóvelezden.

