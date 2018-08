A kánikulában is korcsolyáznak Sátoraljaújhelyen

Augusztus van, tombol a kánikula, a sátoraljaújhelyi korcsolyapályán viszont jégkorongozók kergetik egymást és a korongot.

Szigetelés, jéghizlalás

– A nyáron tudtuk elvégezni a jégcsarnok szigetelését, így már tudtunk jeget is csinálni – mondta érdeklődésünkre Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere, aki ha ideje engedi, maga is aktívan jégkorongozik. – Ha már tudtunk jeget csinálni, ki is próbáltuk a barátokkal együtt, és kihasználjuk azt is, hogy ilyenkor viszonylag kevés a jégfelület az országban, de a jeges sportok művelői már elkezdik a felkészülést a szezonra.

Dankó Dénes elmondta, folyamatosan váltják egymást az ország minden feléből érkező jégkorongcsapatok, szinkronkorcsolyázók, így augusztus végéig egyfolytában foglalt a jégcsarnok. A Zemplén Kalandpark honlapján folyamatosan hirdetik, hogy a nagyközönség mikor használhatja a pályát, de szeptember elejétől megszűnnek az edzőtáborok és akkor már mindenki igénybe veheti a jégcsarnokot és megkezdődnek az iskolai korcsolyaórák is.

ÉM-BG

