A kábítószer-kereskedő dílerét is lekapcsolták Miskolcon

Egy fiatalt próbáltak intézkedés alá vonni a rend­őrjárőrök január 6-án Miskolcon, aki inkább elszaladt, de övtáskáját a nagy sietségben hátrahagyta. A táskában – többek között – 5 gramm marihuána volt. A hatóságok rövid időn belül beazonosították az elmenekülő férfit. A nyomozás eredménye feltárta, hogy miként jutott a kábítószerhez és azt is, hogy az eladó honnan szerezte azt be. Így kerültek a gyanúsítottak a rendőrség látókörébe, és néhány napon belül már el is fogták őket.

Kettőtől nyolc évig

Elfogásukkor egyikük gépjárművében, míg társa lakásában volt több fogyasztási adagba csomagolt marihuána és készpénz is. Ha bűnösnek találják őket, úgy 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés büntetés szabható ki. Így fennáll a szökés, elrejtőzés és a nyomozás eredményes lefolytatása meghiúsításának, befolyásolásának veszélye is. Munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek, feltehetően ebből a cselekményből tartották el magukat, így a bűnismétlés reális veszélye is megállapítható.

Ezért a nyomozási bíró a gyanúsítottak letartóztatását rendelte el február 11-ig. A bíróság döntésével szemben a két gyanúsított és védőik fellebbezést jelentettek be.

ÉM

