A jövőt építik Szuhakállón

„Egyik szemem sír, a másik viszont nevet, ha a Start munkaprogramra gondolok – mondta el az Északnak Dávid István, Szuhakálló polgármestere. A településen ugyanis nagyon sokat segített a közfoglalkoztatás rendszere, viszont mivel sok közmunkás mára a versenyszférában dolgozik, helyben kevés a hadra fogható ember.

Van munka bőven

– Szuhakálló 2012-ben kilencvenhét közfoglalkoztatottal kezdett a Start munkaprogramban és volt még húsz ember, aki hadra fogható volt, ha valaki kiesett. Mára alig húszan dolgoznak közmunkásként Szuhakállóban, problémát pedig éppen a pótlásuk okoz, elvégzendő munka ugyanis bőven lenne – hangsúlyozta a település vezetője.

– Próbáltunk a programon belül minden lehetőséget kiaknázni: gépeket vettünk, telephelyet hoztunk létre, és bizony utólag azt mondom: a közfoglalkoztatottak nagyon szép munkát végeztek – szögezte le Dávid István, aki példákat is mondott: ők alakították ki egyebek mellett az idősek klubjának az épületét és a főút melletti járda nagy részét is újjáépítették. Ma már csak egy százötven méteres szakasz nincs készen, az anyag azonban ehhez is megvan: a programba bevonható ember viszont már alig akad.

– Amit a kormány elképzelt, az nálunk a programnak köszönhetően megoldódott. Az érintettek zöme megértette, hogy ha a Start programon belül dolgoznak, kevesebb pénzt kapnak, mint az elsődleges munka világában. A korábbi közmunkásaink ma már hazai és külföldi cégeknél vannak, munkát kerestek maguknak. Jó érzés tudni, hogy ezek a családok jobb fizetés mellett jobb körülmények között élnek, de ami a legfontosabb: a gyerekeik nem azt látják, hogy apa a kerítést támasztja, hanem hogy reggel felkel és elmegy dolgozni. Így van esély, hogy később ők is másképp állnak majd a munkához – zárta Dávid István.

ÉM-TÁ

