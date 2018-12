A jövőt építik Szendrőn

Négy tantermes új épülettel bővül a Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda, melynek alapkövét a napokban helyezték el ünnepélyes keretek között.

Nagyon örülünk neki, ha egy kis intézmény növekedni kezd.” Ábrám Tibor

Mustármagként indult

Az ünnepi aktuson áldást kért, és igei köszöntést tartott Baksy Mária az Abaúji Református Egyházmegye esperes asszonya, köszöntőt mondott Ábrám Tibor, a Magyarországi Református Egyház zsinatának világi alelnöke, Benke András szendrői lelkipásztor, Tomorszki István, Szendrő polgármestere és Kókainé Béres Mariann iskolaigazgató. Az intézmény tanulói szavalatukkal emelték az ünnepség fényét.

– Jelentős pillanatnak lehetünk szemtanúi, ez az intézmény egy kis mustármagként kezdte, most pedig azt látjuk, hogy létszámában megindult, és többféle gyarapodásnak is indult. Örülünk neki, ha egy kis intézmény növekedni kezd és Isten áldását kérjük hozzá – mondta Ábrám Tibor.

A tűz csiholója című versből idézve hangsúlyozta: fontos, hogy merjünk bátrak lenni, itt az iskolában is az látható, hogy Isten megáldotta a hitnek a merészségét. Négyszázötven helyen van olyan református oktatási intézmény, mint a szendrői, és 170-180 ezer fiatal jár ezekbe, ami nagy öröm számukra. Nem mindegy ugyanis milyen értékrend szerint nőnek fel a fiatalok, ezért fontosak az egyházi intézmények.

– Sok nehézséggel, zökkenőkkel, a semmiből épült iskola itt a hívek elhatározásából, és mára hat évfolyamon folyik a tanítás. Ma az iskola építésének újabb állomásához érkeztünk, közben azt tapasztaljuk, hogy amíg építünk, magunk is épülünk. Munkahelyek is teremtődtek sokak számára itt, a városban – mutatott rá Baksy Mária, Isten áldását kérve az intézményre és a hívekre.

Fontos beruházás

Örömének adott hangot Tomorszki István is. Mint mondta: minden település életében fontos minden beruházás, hiszen egy jelzés, hogy a település élhető, mert aki befektet, az a jövőre gondol. Ez a beruházás a gyerekeken keresztül különösen fontos a város jövője szempontjából, köszönet érte az egyházközségnek.

Benke András arról beszélt, hogy amikor öt éve négy gyerekkel elindult az iskola, sokan azt mondták, nem lesz ebből semmi.

– Mára mindenki számára körvonalazódik, hogy ez egy csoda, csoda, hogy létezünk. Nem pusztán azért építjük az iskolát, hogy Szendrőnek jó legyen, vagy mert több helyre van szükség, hanem mert azt gondoljuk, hogy nem lehet Isten nélkül élni – tette hozzá.

Az alapkőbe két időkapszulát is tettek, amellyel a jövőnek üzentek. Ezekbe – többek között – minden osztály által készített alkotás került, de például az iskola alapító okirata is helyet kapott. Mint Benke Andrástól megtudtuk, ezzel nincs vége a csodának, ugyanis egy korábban beadott EFOP-os pályázatukról is kiderült, hogy támogatásra érdemes, aminek köszönhetően konyha és tornaterem is épülhet hamarosan Szendrőn az iskolában.

Horváth Imre

Jótékonysági hét a szendrői iskolában Szendrő - Jótékonyságra buzdító diákok által is épül az új református iskola. Süteményt sütöttek, kézműves termékeket készítettek, énekkel és versmondással szolgáltak, de futottak és bicikliztek is – minden diákot megmozgatott az a jótékonysági hét Szendrőben, amin egy új iskolaépület felhúzására... Tovább a cikkhez

Ünnepi megemlékezés szentmisével Szendrőn Szendrő - Szentmisével egybekötött ünnepi megemlékezést tartottak Szendrő városában az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit, hőseit felidézve és rájuk emlékezve az események évfordulóján. Történeti visszaemlékezés Az október 21-én tartott ünnepi megemlékezés a római katolikus templomban ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA