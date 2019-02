A jövőben is biztosított a betegek kezelése a miskolci kórházban

Ismét foglalkozik az országos sajtó a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház sugárterápiás készülékeivel: „Zajlik a végrehajtás a miskolci kórház sugárterápiás gépeit üzemeltető és karbantartó Medcenter ellen, amely több mint egy éve hiába követeli a pénzét a kórháztól”, írja a Népszava.

Az előzményekről többször írtunk. Tavaly áprilisban megszűnt a szerződés a megyei kórház és a sugárterápiás eszközöket biztosító Medcenter Kft. között, mivel azt az intézmény akkori főigazgatója felmondta. A kórház azóta nem fizet a szolgáltatásért, így a kft. nem tudja fizetni a gépek hiteltörlesztését. Tavaly márciusban a finanszírozó bank zálogjogot jegyzett be a gépekre, most pedig elindította a végrehajtást a Medcenter ellen.

Fejlesztenek

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a kórház főigazgatójának. Dr. Révész Jánosnak, akitől a következő választ kaptuk: „A B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház Sugárterápiás Centrumában a betegellátás jelenleg is folyamatos, és a szakma szabályainak megfelelően történik. A Sugárterápiás Centrumban a betegellátás 3 lineáris gyorsító és egy CT-szimulátor által jelen pillanatban és a jövőben is biztosított. A többihez hasonló tökéletes működés érdekében pedig az egyik eszköz jelenleg javítás alatt áll. A kórház elkötelezett amellett, hogy az itt élőknek modern, magas szakmai színvonalú kezelést nyújtson. Ennek érdekében idén olyan új bővítések történnek az intézményben, amelyek a betegek eddig is korszerű ellátását fejlesztik tovább. 2018 áprilisától a beteg­ellátásban technológiai külső közreműködő nem vesz részt. Az ezzel kapcsolatos jogviszony lezárult. A kórház a korábbi közreműködő valamennyi megkeresésére reagált és a vitatott kérdések jogszerű, törvényes lezárásában elkötelezett”, írta a főigazgató.

ÉM-HE

